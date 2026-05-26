CONFERENCE LEAGUE
Metro de Madrid 'se viste' con la franja en Vallecas antes de la histórica final de Leipzig: "Vamos, Rayo"
El suburbano madrileño decora doce estaciones de Puente y Villa de Vallecas para animar al equipo del barrio, que este miércoles disputará ante el Crystal Palace su primera final europea en cien años de historia
Javier Martínez Candela
Metro de Madrid se ha teñido de franjirrojo para acompañar al Rayo Vallecano en uno de los momentos más importantes de su historia. La Comunidad de Madrid ha decorado las doce estaciones del suburbano que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas con motivo de la final de la Conference League, que el conjunto madrileño disputará mañana frente al Crystal Palace en Leipzig (Alemania).
La campaña de apoyo se ha desplegado en las estaciones de Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. En sus accesos se han instalado pancartas y vinilos decorativos para animar al equipo y reforzar el ambiente rayista en el corazón de sus barrios.
La estación de Portazgo, la más vinculada al estadio de Vallecas, cuenta además con una ambientación especial en pasillos y andenes dedicada tanto al club como a la tradicional San Silvestre Vallecana. En conjunto, cerca de 230.000 usuarios transitan diariamente por estas instalaciones, que estos días se convertirán también en escaparate del entusiasmo de la afición.
La cita de Leipzig supone un hito para el Rayo Vallecano, que disputará la primera final europea de sus cien años de trayectoria. Tras superar al Estrasburgo francés en semifinales, el equipo madrileño tiene la oportunidad de conquistar el primer título oficial de su historia y convertirse en el primer club español en levantar la Conference League.
Además de la decoración en Metro, el Ejecutivo regional instalará tres pantallas gigantes en el estadio de Vallecas para que los aficionados puedan seguir en directo el encuentro. Las pantallas se colocarán frente a cada una de las gradas del recinto, que cuenta con más de 14.700 localidades. La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por la Comunidad de Madrid en apoyo al deporte español. En el verano de 2025, Metro decoró la estación de Plaza de España durante la Eurocopa de fútbol femenino y, más recientemente, la línea 4 incorporó un tren temático dedicado a la selección española con motivo del Mundial 2026.
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