Manzanares el Real ofrece un innovador autobús eléctrico para acceder a La Pedriza en verano

Manzanares el Real impulsa un novedoso autobús lanzadera eléctrico para mejorar la eficiencia energética y la movilidad sostenible en La Pedriza, reforzando el transporte en uno de los entornos naturales más visitados de la región, con la particularidad de que se trata de un vehículo no contaminante y sin emisiones. El autobús será complementario al sistema de acceso actual a la sierra, gestionado por la Comunidad de Madrid.

El servicio está impulsado por el Consistorio, financiado con fondos europeos Next Generation, y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que busca una reducción de emisiones y la mejora del acceso al entorno natural.

El nuevo autobús lanzadera, de carácter eléctrico y accesible, recogerá a los visitantes en los aparcamientos habilitados dentro del municipio y recorrerá la avenida de La Pedriza hasta la entrada del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en la zona de Cantocochino, según indica el Consistorio en una nota. Actualmente, el municipio ya dispone de un servicio de minibús lanzadera en determinadas épocas del año, pero en verano "resulta insuficiente para la demanda existente".

Vista de La Pedriza, en el término municipal de Manzanares el Real. / RAFAEL BASTANTE / EUROPA PRESS

Por ello, esta nueva actuación busca reforzar la oferta de transporte público, garantizando un servicio "continuo, eficiente y no contaminante". Con todo, el objetivo es frenar el uso del vehículo privado en el acceso a La Pedriza, disminuir los atascos en el entorno de entrada al parque y minimizar la presión ambiental sobre este espacio protegido, promoviendo un modelo de movilidad "más ordenado y sostenible".

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El Ayuntamiento concluye que esta actuación contribuye a "reforzar la experiencia turística del destino", apostando por un modelo "más respetuoso" con el entorno natural. Además, la prestación está diseñada para ser plenamente accesible, garantizando su uso por parte de todas las personas, independientemente de su movilidad.