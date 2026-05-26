Madrid engancha al turista extranjero: cuatro de cada diez visitantes prometen volver a la capital

Madrid encara el verano como una de las grandes puertas de entrada del turismo internacional en España. El gasto medio previsto por los viajeros extranjeros superará los 2.500 euros por estancia en el país, según el informe Travel Trends 2026 de Visa junto al Payment Innovation Hub, al que ha tenido acceso El Periódico de España. El dato confirma una tendencia cada vez más clara: menos improvisación, más planificación y una apuesta creciente por experiencias urbanas de alto valor añadido.

En el caso de Madrid, el perfil del visitante internacional está especialmente marcado por tres mercados: México, Estados Unidos y China. Según los datos del estudio, el 36,8 % de los viajeros internacionales que eligen la capital procede de México, el 30,6 % de Estados Unidos y el 24,6 % de China. Reino Unido queda bastante por detrás, con un 8 %.

La capital no solo capta turismo internacional: también funciona como plataforma de distribución hacia el resto del país. El 91 % de los viajeros que llegan a Madrid asegura que visitará también otros destinos dentro de España, lo que refuerza su papel como gran hub turístico, aéreo y cultural.

Madrid, primer viaje para seis de cada diez turistas

Uno de los datos más relevantes del informe es que casi seis de cada diez visitantes internacionales viajarán a Madrid por primera vez. En concreto, el 57 % asegura que será su primera visita, frente al 43 % que ya había estado anteriormente.

La estancia más habitual será de corta o media duración. El 45,5 % prevé permanecer en Madrid entre cuatro y siete días, mientras que solo un 10 % proyecta viajes de más de 15 días. Por tanto, la capital se consolida como destino intenso, urbano y concentrado, con capacidad para combinar cultura, gastronomía, compras, deporte y conexión con otras comunidades autónomas.

El gasto previsto también sitúa a Madrid en una posición especialmente atractiva para el sector turístico. Los turistas chinos calculan un presupuesto medio de 2.932 euros por persona, los estadounidenses de 2.909 euros y los mexicanos de 2.693 euros. El visitante británico, por su parte, muestra una previsión más contenida, con 1.783 euros de media. Además, un 33,7 % de los viajeros con destino Madrid afirma que gastará más que en su último viaje, lo que apunta hacia un turismo menos masivo y más vinculado al consumo de experiencias.

Museos privados, Michelin y deporte VIP

El informe dibuja un viajero internacional que ya no busca únicamente visitar monumentos o recorrer las zonas más conocidas de la ciudad. En Madrid, la demanda se desplaza hacia experiencias más exclusivas y personalizadas.

El 54,4 % de los visitantes valora especialmente el acceso privado a museos, mientras que el 53,8 % muestra interés por restaurantes con estrella Michelin. También destacan las experiencias deportivas VIP, mencionadas por el 42,3 % de los turistas encuestados, en línea con el posicionamiento de Madrid como sede de grandes eventos deportivos, musicales y de entretenimiento.

Museo del Prado (Madrid) / EPE

La tendencia encaja con el comportamiento general detectado en España: más del 50 % del gasto previsto por los viajeros internacionales se concentra en ocio, cultura y restauración. El viaje se piensa cada vez más como una inversión en experiencias y no solo como un desplazamiento. "Estamos viendo una transformación en la forma de viajar, con consumidores que priorizan experiencias más significativas y personalizadas", señala Eduardo Prieto, director general de Visa en España a este medio. A su juicio, esta evolución "eleva el valor del turismo y acelera la digitalización del sector".

La inteligencia artificial entra en la maleta

La planificación del viaje también cambia. Cerca del 90 % de los viajeros organiza sus vacaciones con hasta seis meses de antelación y el 50% reserva actividades antes de viajar. En Madrid, además, la tecnología gana un protagonismo notable: el 84% de los turistas con destino a la capital afirma confiar en herramientas de inteligencia artificial para planificar o gestionar su viaje.

Este uso de la IA encaja con un turista que compara, reserva, paga y reorganiza su estancia desde el móvil. También con un sector que se enfrenta al reto de ofrecer experiencias más fluidas, desde la compra de una entrada hasta una reserva gastronómica o el pago en comercios. "En mercados como España, Italia o Grecia, vemos un viajero que prioriza la experiencia y espera que todo funcione con fluidez, también en el momento del pago", apunta Bea Larregle, directora nacional de Visa en el sur de Europa.

El turista internacional gasta el doble que muchos españoles

Mientras el viajero internacional destina hasta el 20 % de sus ingresos a viajar, los españoles dedican en torno al 10 % de su salario a esta actividad. Pese al contexto económico, viajar sigue siendo una prioridad: el 84 % de los encuestados en España lo sitúa entre sus principales decisiones de gasto.

Sin embargo, el aumento del coste de vida está modificando los hábitos. El 40 % de los españoles identifica este encarecimiento como el principal condicionante a la hora de viajar. Un 24 % opta por destinos más asequibles y un 19 % afirma que necesita ahorrar previamente para poder hacerlo.

08/02/2026 Turistas en la calle Arenal, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Madrid y alcanzó su mejor registro en gasto turístico internacional, con 17.896 millones de euros, un 11 % más que en 2024 y un 71 % más que en 2019. El turismo internacional representó el 59 % del total de visitantes y el 66 % en pernoctaciones, reforzando la posición de Madrid como uno de los principales destinos urbanos del mundo. Estados Unidos se mantiene como primer mercado emisor internacional, seguido de Italia, Francia, Reino Unido y México. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Entre los jóvenes, el ajuste es todavía más evidente. El 71 % de los menores de 34 años tiene previsto viajar únicamente dentro de España este verano, frente al 55 % del año pasado. Este dato abre una oportunidad para destinos nacionales, incluida Madrid, que pueden captar tanto turismo internacional de alto gasto como visitantes españoles que priorizan escapadas dentro del país.

Cuando los españoles viajan al extranjero, declaran un gasto medio de 1.482 euros por viaje, con una estancia media de unos nueve días y una planificación de al menos dos meses. Italia y Francia se mantienen como los destinos europeos más populares, mientras que fuera del continente lidera América del Norte, seguida de Asia.

España repite como destino deseado

El atractivo de España se mantiene fuerte. Más de la mitad de los viajeros internacionales encuestados, el 53 %, tiene previsto repetir el país como destino. El dato llega en un contexto de crecimiento sostenido: solo en febrero, España recibió 5,6 millones de turistas internacionales, un 2,8 % más que en el mismo mes del año anterior, según el INE. Para Madrid, el reto será convertir ese tirón en valor añadido: atraer visitantes con mayor capacidad de gasto, distribuir mejor los flujos, reforzar su oferta cultural y gastronómica, y consolidarse como la gran puerta de entrada a España.

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El verano no solo medirá cuántos turistas llegan. También cuánto gastan, qué experiencias buscan y hasta qué punto Madrid logra posicionarse como capital del nuevo turismo internacional: más digital, más planificado y cada vez más premium.