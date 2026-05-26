Leiva anuncia su retirada de los escenarios: "Paro por lo menos un par de años"

El panorama musical español se prepara para una pausa obligada de uno de sus mayores referentes. Leiva ha anunciado oficialmente que, tras finalizar sus compromisos en directo programados para este año, se retirará temporalmente de los escenarios durante al menos dos años. El artista madrileño aprovechó su paso por la alfombra roja de los Premios de la Academia de la Música 2026, donde partía como uno de los grandes nominados de la noche gracias a su álbum Gigante, para compartir con los medios una decisión meditada y necesaria para su bienestar personal y creativo.

El calendario de Leiva antes de su parón musical

Los seguidores del exmiembro de Pereza aún tendrán la oportunidad de disfrutar de su directo antes de que comience este parón de larga duración. El cantante detalló que afrontará un último tramo exclusivo compuesto por 12 shows seleccionados de su actual gira. Al mismo tiempo, confirmó que la música no se detiene del todo, ya que actualmente se encuentra metido en el estudio grabando las canciones de su próximo disco.

Esta pausa en los directos se prolongará por un periodo mínimo de dos años. El cantante de 46 años matizó sobre su ritmo actual que ahora puede permitirse el lujo de no hacer giras tan grandes y tocar menos, algo que le sienta muy bien de cara a planificar su futuro a medio plazo.

La conciliación es el motivo principal de su retirada

Leiva se sinceró ante las cámaras sobre los motivos reales que le han impulsado a tomar esta decisión de alejarse de los focos. Tras una trayectoria musical frenética, el equilibrio emocional y el cuidado de su entorno se han convertido en su absoluta prioridad en esta etapa de su vida.

El músico confesó con honestidad que le ha costado mucho identificar que la vida en gira no es la vida real, reconociendo que la vida real es la de casa y que la había descuidado mucho a lo largo de los años. El artista admitió que busca aprender a estar en su hogar tranquilo y sin sufrir el desgaste de la carretera, definiendo este proceso de desconexión como un reto absolutamente nuevo en el que está trabajando activamente.

Su vínculo con Los Javis y Macarena García

Más allá de la actualidad musical, el artista también dedicó unas palabras llenas de admiración hacia Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis). Cabe recordar que Leiva mantiene una estrecha relación de amistad y cariño con los directores tras haber compartido un fuerte vínculo familiar durante los más de ocho años de relación sentimental que mantuvo con la actriz Macarena García.

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El cantante reconoció que los quiere muchísimo y que son como familia para él, asegurando que no deja de sorprenderle gratamente su meteórica trayectoria profesional. Leiva concluyó explicando que conoce de sobra el extraordinario talento que tienen y lo genuino de sus historias, por lo que ver su enorme poder de conquista es algo que le sigue haciendo muy feliz.