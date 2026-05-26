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LALIGA HYPERMOTION

El Leganés cesa a Igor Oca a cinco días de jugarse la permanencia y apuesta por el entrenador que ya le salvó

Carlos Martínez vuelve al banquillo pepinero poco antes del duelo decisivo ante el Mirandés en Butarque para seguir en LaLiga Hypermotion

Igor Oca durante un entrenamiento con el Leganés.

Igor Oca durante un entrenamiento con el Leganés. / CD LEGANÉS

Europa Press

Madrid

El CD Leganés confirmó este martes la destitución de Igor Oca como técnico del equipo y la contratación de Carlos Martínez, que será el encargado de dirigirle en el último partido de LaLiga Hypermotion del próximo domingo ante el CD Mirandés y donde se jugará no descender a la Primera RFEF.

"El CD. Leganés y el entrenador Igor Oca separan sus caminos. El club ha dado por finalizada su relación contractual, por lo que Oca no continuará al cargo del primer equipo", señaló el conjunto 'pepinero', que puso al frente al de Basauri cuando destituyó a principios de diciembre a Paco López y al que agradeció "su trabajo y dedicación durante estos meses".

El técnico vasco no ha podido lograr la salvación para el Leganés, que ha sacado sólo uno de los últimos 18 puntos y que se jugará la permanencia a cara o cruz en Butarque este domingo a las 21.00 horas ante el CD Mirandés, situado a tres puntos y que de ganarle le enviaría fuera del fútbol profesional.

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La misión de al menos arañar un punto será para Carlos Martínez, exfutbolista de la entidad madrileña y que fue su entrenador durante el tramo final de la temporada 2022-2023, logrando la permanencia. El entrenador de Llerena, de 45 años, llega desde Arabia Saudí, donde se encontraba desarrollando su última experiencia profesional.

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