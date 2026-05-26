LALIGA HYPERMOTION
El Leganés cesa a Igor Oca a cinco días de jugarse la permanencia y apuesta por el entrenador que ya le salvó
Carlos Martínez vuelve al banquillo pepinero poco antes del duelo decisivo ante el Mirandés en Butarque para seguir en LaLiga Hypermotion
Europa Press
El CD Leganés confirmó este martes la destitución de Igor Oca como técnico del equipo y la contratación de Carlos Martínez, que será el encargado de dirigirle en el último partido de LaLiga Hypermotion del próximo domingo ante el CD Mirandés y donde se jugará no descender a la Primera RFEF.
"El CD. Leganés y el entrenador Igor Oca separan sus caminos. El club ha dado por finalizada su relación contractual, por lo que Oca no continuará al cargo del primer equipo", señaló el conjunto 'pepinero', que puso al frente al de Basauri cuando destituyó a principios de diciembre a Paco López y al que agradeció "su trabajo y dedicación durante estos meses".
El técnico vasco no ha podido lograr la salvación para el Leganés, que ha sacado sólo uno de los últimos 18 puntos y que se jugará la permanencia a cara o cruz en Butarque este domingo a las 21.00 horas ante el CD Mirandés, situado a tres puntos y que de ganarle le enviaría fuera del fútbol profesional.
La misión de al menos arañar un punto será para Carlos Martínez, exfutbolista de la entidad madrileña y que fue su entrenador durante el tramo final de la temporada 2022-2023, logrando la permanencia. El entrenador de Llerena, de 45 años, llega desde Arabia Saudí, donde se encontraba desarrollando su última experiencia profesional.
- La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
- Se acerca el verano... y Ayuso anuncia que 'todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas
- Empiezan los 'días muy difíciles' por los preparativos de la visita del Papa
- El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
- ¿Puede tu empresa negarte el teletrabajo durante la visita del papa a Madrid? Esto dice una abogada laboralista
- Te voy a solucionar la vida porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando', Pablo Osorio sobre las claves para la PAU 2026 de biología
- Metro de Madrid activa el pago con tarjeta en los tornos: fecha, precio reducido y cómo funcionará
- Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid