Imputado un segundo policía municipal de Madrid por la muerte de Abderrahim Akkouh, asfixiado en Torrejón

La magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha citado como investigado al agente de Policía Municipal de Madrid jubilado que participó en la intervención que terminó con la muerte de Abderrahim Akkouh el 17 de junio del año pasado.

El auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, señala que P.A.P.C. ha perdido su calidad de testigo en la investigación y tendrá que comparecer como investigado el próximo 9 de junio.

La magistrada se basa en el informe médico forense de la autopsia, que “considera entre las concausas del fallecimiento la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido”, según se recoge en el auto.

Los hechos se remontan al 17 de junio de 2025. El ahora investigado junto a otro agente de la Policía Municipal de Madrid en activo, aunque fuera de servicio en aquel momento, persiguieron a Akkouh, de origen magrebí y de 35 años, hasta retenerle tras supuestamente intentar robarles el móvil. Este segundo agente, J.J.T.C., le asfixió hasta la muerte mediante la técnica del mataleón.

Las diferentes autopsias practicadas a la víctima señalan que perdió la vida por una “muerte violenta por homicidio”. Por ello, J.J.T.C. ha estado investigado en la causa desde el principio.

Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, ha señalado a EFE que “no se entendía cómo el policía jubilado figuraba como mero testigo, cuando él sujetó las piernas de Abderrahim para que no se pudiera defender del estrangulamiento”.

El abogado ha explicado que la participación de ambos en la actuación que terminó con la vida de Abderrahim puede hacer que el delito por el que se les acuse pase de ser un homicidio doloso a un homicidio alevoso. “Es lo que siempre hemos dicho. Se trata de un asesinato”, ha añadido.

Asimismo, el letrado ha recordado las diversos vídeos que obran en la causa judicial como pruebas que atestiguan la acción de ambos agentes policiales. En algunos de ellos, aparece P.A.P.C. intentando que los testigos no graben la escena.

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Un vídeo grabado por unos vecinos desde un balcón muestra cómo este agente retirado dijo "mereces que te mueras ahora mismo, cabrón" justo antes de que otros agentes presentes en el lugar lo alejaran del cuerpo de Abderrahim.