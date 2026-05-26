Fernando Gil, actor en 'Machos Alfa', tras ver el documental de Rafa Nadal en Madrid: "Brutalmente épica"

Ganador de 22 títulos de Grand Slam, sin duda, Rafa Nadal es uno de los mayores tenistas de la historia. Tras más de dos décadas de disciplina, respeto y competitividad, ahora pasa a la historia como un absoluto referente del deporte español. Un legado que ahora Netflix recoge en su documental RAFA, donde se muestra el lado más íntimo y humano del tenista. El preestreno en Madrid sirvió como un homenaje, donde estuvo rodeado de amigos y caras conocidas, entre ellos el actor Fernando Gil.

Dos palabras son suficientes para describir lo que el documental ha despertado entre los privilegiados que han podido disfrutar de la producción por adelantado: "Brutalmente épica". Así lo ha compartido el actor de Machos alfa desde su cuenta de Instagram a través de un vídeo en el que ha mostrado la emoción del momento.

Todo lo que se conoce sobre el documental

La nueva docuserie RAFA, centrada en la vida y carrera de Rafael Nadal, llegará a la plataforma Netflix el próximo 29 de mayo. La producción ha sido desarrollada por Skydance Sports, en la que a lo largo de cuatro episodios se promete mostrar el esfuerzo invisible tras uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos.

Uno de los grandes propósitos será el acceso inédito al lado más humano del tenista en el que se mostrará el dolor constante, la presión psicológica y las lesiones que marcaron gran parte de su trayectoria. También se repasará la histórica rivalidad del tenista con Novak Djokovic y Roger Federer, las figuras que han marcado el tenis de los últimos años en todo el mundo.

La miniserie ha sido dirigida por Zachary Heinzerling, quien ya ha trabajado con leyendas como McCartney 3, 2,1. Imágenes inéditas, testimonios de quienes mejor conocen a Nadal y un enfoque cinematográfico en el que RAFA aspira a convertirse en uno de los grandes estrenos deportivos del año en Netflix. Por el momento se puede disfrutar del tráiler, donde ya se deja entrever que "no todo lo que hay detrás de una leyenda se ve en la pista".