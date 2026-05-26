El Ensanche Sur de Alcorcón se ilumina con la V Marcha Nocturna Familiar por la investigación del cáncer

El barrio del Ensanche Sur de Alcorcón se prepara para celebrar una de sus citas vecinales más esperadas de la temporada. El próximo sábado 30 de mayo, las calles y zonas verdes del municipio acogerán la V Marcha Nocturna Familiar, una iniciativa que combina el deporte al aire libre, el encuentro vecinal y un potente compromiso solidario.

Organizado por el Ayuntamiento de Alcorcón y el Club Deportivo Elemental EnsancheAndo, este evento deportivo no competitivo recorrerá cuatro kilómetros en un ambiente festivo y apto para todas las edades.

La concejala de Participación Ciudadana, Feminismo y Mayores, Sonia López, ha destacado que esta cita, nacida en 2019, ya se ha consolidado como un auténtico referente en la ciudad. El objetivo institucional de la concejalía y de la Junta Municipal de Distrito Ensanche Sur es ofrecer a los vecinos una actividad saludable que favorezca la convivencia y el ocio sostenible en los espacios naturales urbanos.

Una caminata solidaria contra el cáncer de mama metastásico

El verdadero motor de esta quinta edición es su marcado carácter benéfico. Todas las aportaciones voluntarias que realicen los participantes se destinarán de forma íntegra a la Fundación Cris Contra el Cáncer, con el objetivo de apoyar activamente la investigación médica a través del reto 'Dame 5 más', centrado en la lucha contra el cáncer de mama metastásico.

La organización sugiere una aportación mínima recomendada de dos euros por asistente para colaborar con la causa científica. Para facilitar las donaciones, los vecinos pueden realizar sus ingresos cómodamente a través de Bizum utilizando el código 11226, o mediante transferencia directa a la cuenta bancaria de la entidad habilitada para el evento.

Horarios, recorrido y el carácter 'dog friendly' de la cita

El punto neurálgico del evento será el Parque Darwin de Alcorcón, espacio que funcionará como salida y meta de la caminata. La marcha arrancará oficialmente a las 21:00 horas, aprovechando el atardecer para crear una hilera de luz a lo largo del recorrido. Una de las grandes ventajas de esta convocatoria es que cuenta con la etiqueta dog friendly, lo que permite que las mascotas y perros de la familia participen activamente como un miembro más de la marcha al aire libre.

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Para garantizar la seguridad y visibilidad de los andarines, los primeros 800 participantes inscritos recibirán un kit compuesto por un dorsal oficial, una camiseta conmemorativa y una luz frontal. Este material obligatorio se podrá recoger el viernes 29 de mayo en la sede de la Junta Municipal de Distrito Ensanche Sur, en un horario continuado de 9:00 a 20:00 horas. Además, de forma previa al inicio de la carrera, se celebrará un sorteo especial con premios cedidos por el tejido asociativo y el comercio local de Alcorcón.