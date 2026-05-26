ELECCIONES REAL MADRID
Enrique Riquelme anuncia "dos estrellas internacionales" y reprocha a Florentino no actuar "desde el principio con una buena gestión en contra" del 'caso Negreira'
El candidato a la presidencia del Real Madrid acaba de presentar su candidatura, que justifica por la "obligación ética y moral" de ofrecer una alternativa frente al riesgo de privatización que, en su opinión, afronta el club
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, aseguró este lunes que tiene "un acuerdo por el que si yo soy presidente, dos grandes estrellas internacionales jugarán en el club". Lo hizo en una entrevista concedida al diario ABC en la que aseguró que esas "dos estrellas son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo", y también dijo que "obviamente", Klopp "es un perfil que me encantaría que entrenase al Real Madrid, antes o después".
El empresario alicantino, que acaba de presentar oficialmente su candidatura a la presidencia, convirtiéndose en el primer rival de Florentino Pérez en unas elecciones desde hace 20 años, aseguró que se presenta para "ganar" y reprochó a Florentino que, "probablemente, el resultado de que al Barcelona no le haya pasado absolutamente nada (con el 'caso Negreira') es porque no empezamos desde el principio con una buena gestión en contra de eso”.
Además, opinó sobre la ausencia de madridistas en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial: “A mí me da mucha tristeza que el Real Madrid no lleve a nadie a la selección, e imagino que les da tristeza a todos los madridistas, pero esta es la realidad de algunos años de una gestión no profesional”.
"Es falso que el Gobierno esté detrás"
El dueño de Cox aseguró que da el paso de presentarse a las elecciones, todavía sin fecha, por "obligación ética y moral" de ofrecer una alternativa frente al riesgo de privatización que, en su opinión, afronta el club. Ha advertido que estas "pueden ser las últimas elecciones" si se aprueba un cambio de estatutos que permita la entrada de capital externo, lo que considera una "línea roja" que no se debe cruzar.
Tras presentar su sede electoral al lado del Bernabéu, quiso también desmentir algunos de los rumores que han circulado estos días, como la vinculación de algunos de los miembros de su candidatura con el PSOE o el Gobierno de Pedro Sánchez. “Esto es totalmente falso. No sé a qué viene que digan eso. No estamos vinculados a absolutamente nadie. Esto es un proyecto deportivo. Mi cuenta de resultados del grupo no tiene ningún beneficio en España, todos mis activos están fuera. No tengo ninguna relación con ningún partido político de este país”, defendió.
Otra de las dudas que sobrevoló esta semana tuvo que ver con la consecución del aval para su candidatura, que finalmente logró a través de la filial española del andorrano Andbank: “El aval me lo ha dado un banco español. Cualquier banco internacional con sucursal y licencia en España es un banco español. Los bancos españoles, a su vez, tienen bancos en México, Brasil o EEUU y cuando te dan allí algo, es el banco del país de origen el que te lo da con licencia para operar. Así que el aval sí que me lo ha dado un banco español”.
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