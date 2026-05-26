Emiliano Osornio, alta categoría de toreo en San Isidro

Lo fácil -y tal vez lo lógico- sería dedicar la crónica al novillero Julio Méndez, criado en la Escuela Taurina de Cáceres y Badajoz que logró salir por la puerta grande de Las Ventas este martes en la tercera novillada del San Isidro que más ha alumbrado el futuro del toreo, con un puñado de nombres de novilleros como Álvaro Serrano, Julio Norte o Mario Vilau a los que él también se une.

Y lo hizo gracias a la gran suerte de encontrarse con Babieco, novillo de excepcional clase y profundidad en su embestida que fue premiado merecidamente con la vuelta al ruedo tras también haber empujado en el tercio de varas.

Pero de todos los novilleros nombrados arriba, el más diferente, el más especial de todos ha sido Emiliano Osornio, mexicano de Toluca, nacido -como él siempre dice- arriba de un caballo, en una familia que se dedica a la rica herencia cultural de la charrería.

Aunque lo que realizó en el cuarto de la tarde quedará en la retina, no tuvo el eco suficiente en los tendidos de Las Ventas. Quizá, porque ocurrió después de las dos orejas de Méndez, pero, ¿en qué se basó el novillero mexicano para provocar tal sensación de admiración? En hacer y sentir el toreo en ese cuarto novillo, que tuvo poca entrega en los dos primeros tercios, pero desarrolló buena clase en la muleta gracias, entre otras cosas, al torero. Y al gran fondo de la ganadería, que lidió un buen encierro.

Pero es que Osornio, de brillante futuro, hizo todo lo que hay que hacer en estos casos: darle sitio en los primeros cites, no obligarle mucho, aliviarle en los remates al comienzo de faena, darle pausas entre series, intentar llevarle lo más largo posible y, sobre todo, ayudarle a romper hacia delante al encelarle con esa maravilla que es el temple.

Y a partir de aquí fluyó su soberbio concepto del toreo, gustoso, de magnánima pureza y con la identidad de ese hilo cadencioso que la memoria de su apoderado, el maestro Curro Vázquez, le ha ido esculpiendo. Y él asimilando, claro, como una universal consolación para los aficionados.

Hubo dos tandas al natural… quizá algún muletazo más, muy puro y embraguetado. De enganchar muy delante la embestida, ceñirse en el embroque y rematar los muletazos hacia adentro y para abajo. Qué difícil es torear así.

Pero los tendidos de Madrid no lo cataron. Y lo cantaron poco. O nada para lo visto. Como si Osornio estuviera toreando en el extrarradio, que a veces es ese caos en reposo de la afición de Madrid, el centro del toreo en San Isidro. O eso dicen.

Julio Méndez sale por la puerta grande de Madrid tras cortar dos orejas a ‘Babieco’ / Plaza 1

Sin olvidar el trazo de su capote al dibujar la verónica, la hondura de sus medias, muy abelmontadas… la espada se llevó una oreja de peso.

Topón y sin ritmo fue su primero -el peor de todos-, pero aquí ya se había mostrado solvente y lúcido el torero de Toluca, a pesar de la incomodidad de la condición.

No ocurrió lo mismo con Pedro Montaldo, al que no se le apreció excesivo ánimo. Así se le vio en su primero, un novillo que se quitó de en medio sin frescura de ideas, y, sobre todo, en el quinto, un utrero de juego aceptable al que realizó una faena con dudas y sin sustancia.

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Y Julio Méndez se marchó por la puerta grande, como decíamos, tras encontrarse a ‘Babieco’, un animal precioso de hechuras que no podía fallar y le puso el triunfo en bandeja. Esa fue su mejor baza: aprovecharlo con actitud, compromiso y mucha, muchísima voluntad para cortarle las dos orejas en un día que no olvidará. Lo insistió mucho también en el sexto tras su buena conexión con los tendidos. El próximo domingo tomará la alternativa… pero, ¿volverá pronto a Madrid? Osornio seguro que sí. Ahí radica la diferencia del toreo. En la alta categoría de realizarlo. O no.