Cortes de tráfico en Madrid por la visita del Papa León XIV: consulta aquí todas las calles afectadas

Se acercan semanas complicadas para los madrileños. Debido a los preparativos por la visita del Papa, la capital enfrentará importantes inconvenientes en cuanto a movilidad se trata. Y es que el viaje de León XIV provocará entre el 6 y el 9 de junio fuertes alteraciones especialmente en los entornos de Cibeles, Plaza de Lima, la Castellana y el paseo del Prado. En este último punto, desde el sábado permanece ocupado de forma permanente un carril en sentido norte, y desde este lunes, han pasado a ocuparse tres carriles para montar las estructuras destinadas a albergar el coro durante la misa multitudinaria de Cibeles.

El Consistorio recomienda evitar desplazamientos innecesarios, facilitar el teletrabajo y aplicar horarios flexibles. Para quienes tengan que usar el vehículo privado, la M-30 se plantea como principal alternativa. Por otro lado, los autobuses de la EMT serán gratuitos entre el 3 y el 9 de junio y la flota se reforzará hasta un 25%, especialmente durante el fin de semana del 6 y 7 de junio. También se permitirá circular a toda la flota de taxis esos dos días, sin aplicar descansos semanales.

El viaje de León XIV provocará entre el 6 y el 9 de junio fuertes alteraciones especialmente en los entornos de Cibeles, Plaza de Lima, la Castellana y el paseo del Prado / Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

Estos son todos los cortes de tráfico por la llegada del Papa León XIV a Madrid

Los efectos en la circulación comenzaron el 21 de mayo por la noche, cuando comenzaron a ocupar de forma puntual algunos de los carriles de circulación de la Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, Plaza de la Independencia, calle Alcalá (a la altura de Gran Vía), Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana y Plaza de Lima. Asimismo, también comenzaron los trabajos nocturnos entre el Paseo de la Castellana y Raimundo Fernández Villaverde.

El 25 de mayo a medianoche las restricciones se ampliaron a las vías que rodean la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles, con el objetivo de montar los preparativos y sistemas audiovisuales requeridos para los eventos. Concretamente, solo se permitirá la circulación en las cercanías de la Plaza de Lima.

Debido a esto, se permitirá la circulación Norte-Sur, Sur-Norte y los giros a partir de las calles General Perón y Concha Espina, aunque no se permitirá tomar dirección hacia el Paseo de la Castellana en dirección al norte ni desde Concha Espina en dirección sur. Los cortes totales de la circulación en los tres carriles centrales del Paseo de la Castellana se harán a partir del 3 de junio, al igual que en la Plaza de Lima. Para Cibeles estas restricciones no llegarán hasta el 4 de junio.

Los autobuses de la EMT serán gratuitos entre el 3 y el 9 de junio y la flota se reforzará hasta un 25% / Ayuntamiento de Madrid

Restricciones en el transporte público

En cuanto a la plaza de Cibeles, queda cerrado el carril bus que se encuentra a la altura del Paseo del Prado y los destinados a la circulación de los autobuses nocturnos. Asimismo, las líneas de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) 1, 2, 9, 14, 15, 20, 34, 43, 51, 52, 74, 120, 146, 150, N5, N6, N7, N12, N20 y N21 verán sus recorridos modificados y podrán sufrir retenciones. Además, no pararán en la número 70, situada cerca de la Plaza de Cibeles.

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A estas medidas se le sumarán, a partir del 27 de mayo, las líneas 14, 27, 40, 126, 147, 150, N22, N24 y SE10. Además, el autobús 41 no parará en su parada habitual situada en el Paseo de la Castellana y el número 93 no circulará por las cercanías de la Plaza de Lima.