La Comunidad de Madrid ve en la visita del Papa un escaparate internacional para exhibir "las fortalezas de la región"

Con "mucho mimo", de forma exprés y con plena disposición de medios para la organización. Así es como el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está trabajando en la visita a Madrid del papa León XIV dentro del viaje que le traerá a España entre los próximos 6 y 12 de junio. El pontífice empezará su periplo por la capital antes de partir a Barcelona primero y Canarias después, y el Ejecutivo regional busca estar muy presente, pese a que las competencias más claramente asociadas recaen en otras administraciones, fundamentalmente el Gobierno en lo que tiene que ver con la seguridad y el Ayuntamiento con la movilidad y cuestiones organizativas.

El viaje, se asume en Sol, supone, aparte de un motivo de "orgullo y alegría", un escaparate para exhibir al mundo "las fortalezas de la región". "Una ocasión para mostrar al mundo la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid para organizar en muy poco tiempo grandes eventos", deslizan en el Gobierno regional. Incluso se rebaja el habitual tono de crispación con el Gobierno y su delegado en Madrid, Francisco Martín. "Estoy convencido de que la seguridad va a estar garantizada", trasladaba este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín.

La directriz es que el viaje sea un éxito, con la participación de varias consejerías coordinadas desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local que pilota el propio García Martín, y con la implicación especialmente intensa de la Dirección General de Medios.

En ese sentido, se da especial relevancia al hecho de que los organizadores hayan elegido la Real Casa de Correos, el edificio más preciado para la administración regional, sede institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y donde Ayuso tiene su despacho, como espacio para albergar el Centro Internacional de Prensa. Hasta 2.100 periodistas de más de 100 países se han acreditado para cubrir el tramo madrileño del viaje de León XIV y tendrán allí el centro neurálgico de su actividad.

El Vaticano y la Conferencia Episcopal eligieron esta ubicación para acoger a la prensa frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid y la Casa de la Arquitectura, dependiente del Ministerio de Vivienda, en la arcada de Nuevos Ministerios, que fueron otros de los recintos considerados.

Dulces típicos

Mientras dure el trayecto del pontífice no solo por Madrid sino hasta su regreso desde Canarias a Roma, el inmueble estará abierto las 24 horas, entre otras razones para atender a los diferentes husos horarios de los países desde los que vendrán reporteros desplazados. Ochenta personas trabajan en estos momentos para su adecuación y el establecimiento de hasta 700 puestos para trabajar simultáneamente, 15 cabinas de radio y una tarima en el exterior, en plena Puerta del Sol, para que las televisiones puedan hacer conexiones en directo.

Entretanto, se mantendrá la acción de gobierno tanto en el edificio como en la contigua Real Casa de Postas, sede de la Consejería de Presidencia y que se ha concebido como zona de descanso para la prensa. A modo de cortesía con los informadores y como peculiar forma de promoción de la región se habilitará un corner en la Real Casa de Correos en el que cada día se les ofrecerán distintos dulces típicos de la región: rosquillas de San Isidro, palmeritas de Morata de Tajuña, costrada de Alcalá de Henares, bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial, ombligos de Pinto, francisquitos de Guadarrama, feos de Valdemoro...

Además de la Real Casa de Correos, la Comunidad de Madrid cede el Palacio de los Deportes para el acto Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte, que tendrá lugar el domingo 7 de junio por la tarde. Ifema, institución en la que participa la administración regional, será además el escenario de la despedida de León XIV de la capital con los voluntarios y patrocinadores de la visita.

Cartel de la Comunidad de Madrid para celebrar la visita del papa León XIV. / COMUNIDAD DE MADRID

Para reforzar esa proyección de la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno autonómico se ha presentado una imagen institucional específica para la visita. Se imprimirá en lonas que colgarán de las fachadas de los principales edificios de la Comunidad, incluida la Real Casa de Correos -cuya fachada se iluminará de blanco y amarillo como la bandera vaticana- así como en los alrededor de 80 colegios e institutos que se han ofrecido para alojar a peregrinos entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio. También figurará en un tren vinilado en la Línea 4 de Metro, en autobuses interurbanos y en 500.000 tarjetas de transporte que se pondrán a la venta esos días.

En el diseño aparece la imagen del Papa bajo un cielo azul, una familia sonriente y un grupo de niños jugando. "Se busca transmitir que somos una comunidad alegre, abierta y que va a acoger al Papa con entusiasmo", traslada el Ejecutivo regional. En la imagen se ve la placa del kilómetro cero de la Puerta del Sol y de fondo, el Palacio de Cibeles y, de nuevo, la Real Casa de Correos con el mensaje "¡Madrid, comunidad!" junto al lema apostólico del viaje: "Alzad la mirada".

En el apoyo a la visita papal se ha movilizado, además, a prácticamente todas las consejerías. La de Transportes, en el refuerzo de los servicios de Metro y de autobuses interurbanos; la de Educación, en la localización y apertura de colegios e institutos que puedan servir de alojamiento para visitantes; la de Cultura, en el diseño de una programación especial en los Teatros del Canal; la de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en la movilización de recursos del Canal de Isabel II para facilitar puntos para beber agua en torno a la Plaza de Lima el día de la vigilia con jóvenes y en la Plaza de Cibeles; la de Sanidad, en el refuerzo de efectivos del Summa 112 para los días de mayor afluencia...

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Entretanto, se afina la agenda de Ayuso para ver en cuáles de los actos del Papa estará presente. Previsiblemente acudirá a la eucaristía de la mañana del domingo 7 de junio en Cibeles y no se descarta que esté en el encuentro del Palacio de los Deportes, pero no hay nada cerrado. Tampoco ha trascendido si habrá algún tipo de recepción. Sí que es oficial, no obstante, que la presidenta madrileña estará en audiencia privada con el Papa en Roma el 1 de junio, días antes de que León XIV emprenda viaje hacia España.