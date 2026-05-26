La Comunidad de Madrid sale del hub de innovación Patio Campus tras tres años como socio patrocinador

La Comunidad de Madrid da por culminada su participación en Patio Campus, centro de emprendimiento e innovación impulsado por ocho grandes empresas en 2023 y al que la administración regional se sumó como "socio patrocinador". "Tras tres años de respaldo para garantizar el despegue del proyecto, el Ejecutivo autonómico considera cumplida la finalidad que motivó su entrada como socio patrocinador y, a partir de ahora, queda en exclusiva de la iniciativa privada", informa en un comunicado la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

La entidad se define a sí misma como un "campus de innovación corporativa abierta, que aspira a posicionar Madrid como el referente europeo y el punto de conexión entre empresas, startups y agentes del ecosistema de innovación". Iniciada por ocho compañías de gran tamaño, BMW Group, Iberia, Inditex, L'Oréal, Mahou San Miguel, Merlin Properties, Moeve y Pascual, la Comunidad de Madrid quiso participar en el proyecto para impulsarlo.

“Estas empresas, gracias al liderazgo que ostentan en sus respectivos ámbitos, van a identificar y acelerar nuevos proyectos de innovación sostenible en el campo de la movilidad, el turismo, la moda, el consumo, la belleza, la construcción o la hostelería”, señaló en la presentación de la iniciativa, en marzo de 2023, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. "Era un lugar que nos faltaba en Madrid para físicamente unir el gran potencial y los excepcionales proyectos que hay hoy en la Comunidad y que va a ser un gran atractivo por y para todo lo que está por llegar”.

Dicha colaboración se sustanció en la concesión de una subvención de dos millones de euros. Entre los objetivos que se apuntaron entonces se mencionaba la aceleración de más de 600 startups en cinco años, el impulso de más de 100 programas de innovación y la organización de más de 300 eventos y actividades de formación.

Frente a los ocho socios fundadores, Patio Campus integra hoy a 34 compañías y reúne a más de 500 startups identificadas, con una base activa superior a 300 vinculadas junto a inversores, universidades, escuelas de negocio y organismos públicos y privados. Desde la Comunidad se destacan los logros de tres de los programas puestos en marcha en estos tres años, Madrid Abierto, Economía Circular y Summer Trainings, a través de los cuales se han acelerado 44 empresas emergentes "en ámbitos como sostenibilidad, movilidad, eficiencia energética, residuos e inteligencia artificial".

Asimismo, se subraya el hecho de que otras actuaciones han facilitado más de 240 conexiones entre startups y grandes corporaciones para proyectos conjuntos.

Desde el Gobierno regional se entiende, por tanto, que el objetivo con que se apoyó el arranque de Patio Campus se ha alcanzado y se da por concluida la colaboración.

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La concesión de la subvención de dos millones de euros en que se sustanció ese apoyo en 2023 fue objeto de polémica hace un año, cuando Más Madrid presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid por posible prevaricación administrativa y tráfico de influencias ante el hecho de que la organización estaba presidida por Javier López Zafra, hermano del entonces director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra. En julio del año pasado, en lo que se presentó como "retoques técnicos" para reducir el tamaño de la administración, el Gobierno madrileño decidió unir en una sola las direcciones generales de Economía y de Industria y Promoción Económica y cesó a Juan Manuel López Zafra.