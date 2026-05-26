La C-5 de Cercanías Madrid afronta obras de mejora en túneles y señalización por 155 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, dos contratos para la mejora de la línea C-5 de Cercanías Madrid por un importe conjunto cercano a los 155 millones de euros, IVA no incluido.

Las actuaciones se centran en la renovación de túneles y en la modernización de la señalización ferroviaria en una de las líneas más utilizadas por los viajeros madrileños. Según los datos de Transportes, la C-5 registró el pasado año 72 millones de usuarios.

El primero de los contratos, valorado en 84,7 millones de euros, se destinará a mejorar las condiciones de seguridad y evacuación en varios túneles de la línea. Los trabajos afectarán a los túneles de Atocha-Las Águilas, Méndez Álvaro, Doce de Octubre y Puente Alcocer, aunque Adif prevé ejecutarlos compatibilizándolos con la circulación ferroviaria.

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de nuevas salidas de emergencia, zonas seguras, accesos desde el túnel, alumbrado, señalización de emergencia, sistemas de comunicación, videovigilancia, medidas anti-intrusión e hidrantes conectados a la red pública de agua.

El túnel Atocha-Las Águilas, de 9,8 kilómetros y con estaciones como Embajadores, Laguna, Aluche, Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche y Las Águilas, concentrará buena parte de las intervenciones. En este tramo se proyectan 12 nuevas salidas de emergencia y 13 zonas seguras.

El segundo contrato, por 70,2 millones de euros, se dirigirá a renovar la señalización ferroviaria del tramo entre Atocha y Humanes, que tiene 25,2 kilómetros y doce estaciones. Esta actuación se suma a otra licitación reciente para el tramo entre Móstoles-El Soto y Embajadores.

La renovación incluirá nuevos enclavamientos electrónicos, señales con tecnología LED, sistemas de bloqueo para permitir la circulación en ambos sentidos por ambas vías, circuitos de vía, Asfa Digital, fibra óptica y refuerzos de alimentación eléctrica.

Estas inversiones forman parte del plan específico de renovación de la C-5, que contempla una inversión total de 1.350 millones de euros. De esa cantidad, unos 650 millones corresponden a actuaciones de Adif en infraestructura y 700 millones a Renfe, principalmente para la compra de nuevos trenes y la adecuación de talleres.

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La C-5 conecta puntos estratégicos del sur y suroeste de la Comunidad de Madrid, con paradas en municipios y áreas como Móstoles, Fuenlabrada, Humanes, Aluche, Méndez Álvaro y Atocha. Su modernización se enmarca en el Plan de Cercanías Madrid, que incluye otras actuaciones en estaciones, corredores ferroviarios y ampliaciones de la red.