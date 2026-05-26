Los Bomberos de Madrid llevan sus protestas a Cibeles tras encallar las negociaciones: "La plantilla no puede seguir soportando incumplimientos y demoras"

Los Bomberos de Madrid trasladarán este martes a Cibeles su conflicto laboral con el Ayuntamiento. Los sindicatos han convocado una protesta coincidiendo con la celebración del Pleno municipal para reclamar la intervención directa del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en las negociaciones y denunciar lo que consideran un nuevo bloqueo en la aplicación de las condiciones pactadas en el acuerdo colectivo sellado en 2024.

Lo primero que harán será entregar en el registro una carta dirigida al propio Almeida, en la que solicitan su intervención directa ante una situación que definen como de “bloqueo, incumplimientos y pérdida de confianza” acumulada en los últimos años y que, según lamentan, ha desembocado en la ruptura de la paz social dentro del cuerpo municipal.

El malestar de la plantilla se remonta a 2024. Firmado en julio de ese año, aquel pacto puso fin a una larga negociación abierta desde 2022, cuando caducó el anterior. En ese momento fue presentado como una salida tras tres años de desavenencias e incluía, entre otras medidas, el incremento progresivo de la plantilla hasta 1.750 efectivos y una jornada ampliada adicional y voluntaria para reforzar el servicio en periodos de mayor necesidad.

Menos de dos años después, los sindicatos sostienen que el problema no es el acuerdo en sí, sino su cumplimiento. En la nota de prensa difundida este lunes, denuncian “retrasos, bloqueos, interpretaciones restrictivas y decisiones unilaterales” en materias que consideran esenciales para la plantilla y para el funcionamiento del servicio. También trasladan su preocupación por las “dilaciones” en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Por todo ello, el escrito que registrarán este martes pide expresamente una “interlocución válida, eficaz y con capacidad real de decisión”, distinta de la que ha conducido a la situación actual. El objetivo, señalan, es reconducir el conflicto, recuperar un clima de diálogo y garantizar que se cumpla lo pactado con la plantilla. La solicitud irá acompañada de firmas recogidas entre bomberos municipales, que los sindicatos presentan como reflejo del alcance del malestar interno.

El paso dado ahora no llega de forma aislada. El pasado 7 de mayo, las cinco entidades sindicales ya habían comunicado formalmente a Almeida la ruptura de la paz social en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. En ese escrito ya atribuían la decisión al “grave deterioro de la situación negociadora” y al “reiterado incumplimiento” de los compromisos acordados.

Los sindicatos insisten en que no se trata de una discrepancia puntual, sino de una acumulación de decisiones y demoras que, según su versión, afectan a cuestiones básicas para la plantilla. Esta “ha demostrado responsabilidad y compromiso”, pero no puede seguir soportando “incumplimientos, demoras y decisiones impuestas al margen de lo pactado” rezaba el escrito.

Una segunda misiva, fechada el 19 de mayo, eleva todavía más el tono, afirmando que "la interlocución actual ha dejado de ser válida para reconducir la situación". La voluntad de sindicatos y bomberos es recuperar el entendimiento con el Gobierno municipal, pero "mientras no se produzcan cambios efectivos", subrayan, se ven "empujados a mantener la ruptura de la paz social y el conflicto abierto" con la administración. Esta, por su parte, ha preferido no pronunciarse por el momento.