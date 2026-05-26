El Ayuntamiento de Madrid "retira" seis árboles de Cibeles para la misa del Papa: "No se trata de una tala"

Como parte de los cuantiosos preparativos para la cada vez más cercana visita del Papa León XIV a la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la retirada de seis árboles de gran tamaño del entorno de Cibeles para permitir la instalación del escenario de la misa multitudinaria que acogerá la plaza el domingo 7 de junio.

Así lo han trasladado desde el Consistorio después de que Más Madrid haya denunciado esta actuación durante el Pleno municipal que se está celebrando este martes. La frmación ha reprochado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que la retirada de árboles en estas fechas, con el calor propio del final de mayo y el inicio de junio, puede suponer en la práctica su eliminación.

Tras esta denuncia, fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad han remitido un comunicado a los medios en el que defienden que la intervención busca evitar que la instalación del escenario perjudique a los ejemplares. “No se trata de una tala”, subrayan estas mismas fuentes.

Según la información municipal, tres árboles fueron retirados ayer lunes y los otros tres este martes. Los seis ejemplares serán trasladados a viveros y el Ayuntamiento asegura que volverán a plantarse tras la estancia del Papa en la ciudad

Eso sí, matiza el comunicado, esta replantación dependerá de las condiciones meteorológicas. "Cuando finalice la visita del Papa se valorará si el tiempo es el adecuado para que su plantación prospere", señalan. En caso negativo, "se esperará al otoño" para hacerlo. Además, añaden, el Área estudiará la posibilidad de instalar más arbolado en Cibeles.