Aviso urgente de la Policía para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: estos son los errores que debes evitar

Está claro que los conciertos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano de Madrid reunirán a miles de personas por noche. Por eso, ante la previsión de grandes desplazamientos, colas en los accesos y salidas masivas al terminar el espectáculo, la Policía ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas a los asistentes, especialmente a los grupos de jóvenes, menores y personas que acuden por primera vez a un macroconcierto.

El objetivo es evitar los problemas más habituales en este tipo de eventos: aglomeraciones en los accesos, atascos en el entorno del estadio, botellones improvisados y situaciones de riesgo durante la entrada o la salida del recinto.

La recomendación de la Policía de Madrid: ir al Metropolitano en transporte público

La principal recomendación de la Policía de Madrid para acudir al concierto es evitar el coche privado y utilizar el transporte público. En el vídeo difundido en sus redes sociales, los agentes insisten en que la forma más cómoda de llegar al estadio Metropolitano es el Metro de Madrid, especialmente para reducir atascos y facilitar los accesos al recinto. La parada recomendada es Estadio Metropolitano, situada en la línea 7.

Los agentes insisten en que la forma más cómoda de llegar al estadio Metropolitano es el Metro de Madrid / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Ir en coche al concierto: solo si tienes aparcamiento reservado

La Policía también lanza un aviso a quienes estén pensando en acudir al Metropolitano en vehículo privado. Los aparcamientos del entorno del estadio funcionan con reserva y pago previo, por lo que solo podrán acceder quienes hayan contratado una plaza con antelación.

El consejo es, por tanto, tajante: si no tienes plaza de aparcamiento reservada, deja el coche en casa. La Policía recomienda optar por Metro, autobuses, taxis o VTC para evitar retrasos y facilitar tanto la llegada como la salida del concierto.

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Recomendaciones para jóvenes y grupos

Por otro lado, se pide planificar con antelación cómo llegar al estadio, acordar un punto de encuentro en caso de pérdida y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y del personal de seguridad.