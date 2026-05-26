Nuevo choque en Cibeles por la bienvenida al Papa: Almeida acusa a Maroto de “inventarse” el apoyo del Arzobispado a su declaración institucional

Como viene siendo costumbre a lo largo de la legislatura, el Pleno de Cibeles de este martes ha vuelto a ser escenario de un áspero choque entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz socialista, Reyes Maroto. Esta vez, a cuenta de la declaración institucional con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid impulsada por el PSOE y que, hasta esta mañana, contaba con la aquiescencia del resto de grupos municipales.

El desacuerdo entre PP y PSOE, que venía gestándose desde el lunes, ha terminado de estallar en la sesión de hoy por las dudas de los populares acerca del apoyo al texto de la archidiócesis madrileña. Maroto ha defendido que la declaración había sido presentada “en tiempo y forma”, consensuada con Más Madrid y Vox, y avalada también por el Arzobispado. Un punto, este último, que Almeida ha negado de plano.

“Usted ha mentido, no hay ningún visto bueno, no ha hablado nadie del Arzobispado”, ha reprochado el regidor popular a la portavoz socialista, a quien ha acusado de haberse pegado “una inventada”. Almeida ha exigido reiteradamente a Maroto que aclarara quién del Arzobispado había respaldado la declaración, poniendo en duda en todo momento que ese supuesto contacto se hubiera producido.

Según el alcalde, el PSOE remitió el texto a las 13.35 horas del pasado viernes solicitando el visto bueno del resto de grupos, a lo que los populares replicaron enviando su propuesta de modificaciones el lunes a las 9.35 horas. La respuesta que recibieron, ha criticado Almeida, es que esas aportaciones “llegaban tarde”.

El alcalde ha reconstruido además los tiempos de la negociación para sostener la posición del PP. Según su versión, el PSOE remitió el texto el viernes a las 13.35 horas solicitando el visto bueno de los grupos, mientras que el Grupo Municipal Popular envió sus modificaciones el lunes a las 9.35 horas. La respuesta que recibieron, ha explicado Almeida, fue que esas aportaciones “llegaban tarde”.

Maroto, por su parte, ha acusado al PP de haber frustrado una imagen de unidad institucional ante una visita que los socialistas consideran de “enorme relevancia social, cultural e institucional”. La portavoz socialista ha reprochado al alcalde que el Pleno debería haber comenzado con la lectura de esa declaración y ha lamentado que el PP ha preferido “generar una polémica”. “Solo han hecho el ridículo”, ha afirmado.

Tras este cruce en el hemiciclo, el Grupo Municipal Socialista ha difundido un comunicado en el que acusa al Partido Popular de “bloquear y vetar” la declaración con una actitud “sectaria”. Los socialistas insisten en que el texto no buscaba abrir una confrontación partidista ni religiosa, sino expresar la bienvenida institucional de Madrid al Papa, tanto en su dimensión de líder espiritual de la Iglesia católica como en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.