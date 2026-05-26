La Aemet prevé los días más calurosos del año en Madrid: las temperaturas alcanzarán los 36 grados esta semana

El calor ya se ha instalado en Madrid. Tras un fin de semana de altas temperaturas en la capital, los grados no dejan de subir. Así se siente en las calles de la ciudad y así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien anuncia que a lo largo de la semana las temperaturas alcanzarán los 36 grados de máxima. Por el momento, la previsión del miércoles 27 de mayo se mantiene con pocos cambios.

¿Precipitaciones?

La Aemet prevé que este miércoles los cielos se mantengan despejados durante toda la semana, aunque un poco nuboso a primeras horas de la mañana. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 8, por lo que se recomienda protección social y evitar la exposición directa durante las horas centrales del día.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra, el cielo estará nuboso a primeras horas, con cielos velados por nubes altas y a partir del mediodía, nubosidad de evolución diurna en la que no se descartan chubascos durante esta segunda mitad del día. Incluso podrían ir acompañados de tormentas, en caso de producirse.

Las temperaturas continúan en ascenso

Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados esta semana, según el organismo estatal. Por el momento este miércoles en la zona céntrica de Madrid los termómetros oscilarán entre los 34 grados de temperatura máxima y los 19 grados de temperatura mínima.

Así irán las temperaturas los próximos días en la capital según la Aemet. / Aemet

En la montaña las temperaturas también presentarán un ligero o moderado ascenso. Así se muestra en Somosierra, donde los grados variarán entre los 27 grados de máxima y los 13 grados de mínima, y en Guadarrama, donde los grados fluctuarán entre los 31 de máxima y los 17 de mínima.

El calor tan solo arranca en Madrid, ya que el pronóstico apunta a que los grados irán en aumento y se establecerán alrededor de los 35 grados de máxima, al menos durante los próximos días. Sombra, hidratación y protección solar: imprescindibles estos días en la capital.