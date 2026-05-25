Transportes adjudica el estudio de viabilidad para la prolongación del Cercanías C-5 hasta Navalcarnero

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010.

Así lo ha anunciado el ministro del ramo, Óscar Puente, en un apunte en su cuenta personal de la red social 'X' en el que ha subrayado que el Gobierno central avanza así en su "compromiso de llevar el tren a Navalcarnero que en su día abandonó el gobierno regional". "Nuevo impulso a la extensión de la red de Cercanías por el suroeste de la Comunidad de Madrid", ha señalado Puente.

Desde el Ministerio consideran "positivo" la extensión de Cercanías hasta Navalcarnero dado que se trata de un corredor con "gran potencial" de crecimiento que incluye no sólo este municipio, cuyas proyecciones de aumento de la población son notables, sino también un área de influencia que podría beneficiar a muchos otros municipios cercanos al corredor, tales como Cenicientos, Sevilla la Nueva o Navas del Rey.

El proyecto de ampliación de la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se adjudicó en 2009 por 369 millones de euros con el objetivo de construir 15 kilómetros de vía y siete estaciones (cuatro en Móstoles, una en Arroyomolinos --Parque Coimbra-- y otras dos en Navalcarnero). Fue paralizado en 2010 por la constructora Cemonasa, filial de OHL, que abandonó el proyecto tras haber invertido más de 140 millones de euros en plena crisis financiera y con las obras ya iniciadas. Tras varias decisiones judiciales, la Comunidad lo abandonó definitivamente e instó al Ministerio a asumirlo.

La Comunidad de Madrid ya solicitó a finales de 2023 al Ministerio la cesión de las infraestructuras ferroviarias inacabadas entre Móstoles y Navalcarnero correspondientes a la Línea C-5 de Cercanías Renfe durante una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejoras de Servicios de Cercanías de Madrid. Según explicó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, se pidió que "se valore y que se analice la oportunidad y la posibilidad de la cesión" de estas infraestructuras "con el fin de que las pudiesen ejecutar directamente a través del Ministerio", que es la administración competente en materia de Cercanías para implantar estos servicios.

Desde el Ministerio se apuntó que se analizaría "la situación económica, la situación jurídica y la situación de la infraestructura" en base a los datos que pueda aportar la Comunidad y se haría "una valoración de si procede o no la ampliación". Finalmente, tras varias reuniones antes del verano con las autoridades municipales, el Ministerio anunció en octubre que ya trabajaba en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de la prolongación, tras haber recibido toda la documentación por parte de la Comunidad.

Según se indicó entonces, incluiría no solo la conclusión sobre las obras ya iniciadas y suspendidas en su momento por la Comunidad de Madrid, sino también su impacto en la movilidad de los pueblos del entorno hacia las nuevas estaciones (Arroyomolinos o Sevilla la Nueva, entre otras) de forma que se pueda diseña un esquema de transporte publico que permita extender los beneficios de esa línea a otras poblaciones. Para el Ayuntamiento de Navalcarnero se trata de una infraestructura "vital" para el municipio, que afecta directamente a más de 35.000 habitantes de esta localidad y a 200.000 de la comarca.

Un tren de Cercanías Madrid entrando en la estación. / EUROPA PRESS

La historia de la C-5

En octubre de 1989 se autoriza la construcción del túnel de Embajadores, de menos de 2 km de longitud, que se inaugura oficialmente el 1 de octubre de 1991. Esto permitió la conexión de los trenes procedentes de Fuenlabrada, vía a Atocha, hasta Móstoles.

De esta forma, la línea C-5, que iba de Atocha a Fuenlabrada, se fusiona con la C-6, que enlazaba Embajadores con Móstoles, desapareciendo la denominación de esta última y dando lugar a una renovada C-5. Tras esta fusión, la línea siguió creciendo hasta llegar en febrero de 2004 hasta Humanes, tras duplicar y electrificar el tramo de la línea Madrid-Talavera entre este municipio y Fuenlabrada.

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El tramo en cuestión comunica Móstoles y Navalcarnero a lo largo de 15 kilómetros de vía a partir de 2011. El esfuerzo de OHL en este proyecto alcanza los 424 millones de euros (entre construcción, mantenimiento y material rodante) y la Comunidad de Madrid, que es quien promueve la obra a través de la Consejería de Transportes, le ha entregado la gestión durante 20 años para que recupere la inversión.