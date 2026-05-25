GASTRONOMÍA
La terraza italiana de Madrid donde probar tres cócteles de autor y una pizza reconocida entre las mejores
Dolce Positano, el restaurante de Roberto Castellano inaugura la temporada al aire libre en Pintor Rosales con una propuesta pensada para alargar el aperitivo entre spritz, platos para compartir y cocina italiana contemporánea
Spritz en mano, sol en la cara y pizza napolitana en la mesa. En Madrid ya no se brinda solo con cerveza en una terraza: ahora también se hace con un spritz de autor y una pizza premiada. Y esto es posible en Dolce Positano (P.º del Pintor Rosales, 52 / 697 36 78 91) entra en modo primavera con terraza recién estrenada, tres cócteles propios y una carta italiana pensada para que el aperitivo se desmadre —en el mejor sentido— hasta convertirse en cena.
La novedad está en la terraza, que se convierte esta temporada en el gran reclamo del local. La carta líquida gana protagonismo con tres tragos de autor, versiones de spritz, vermuts y vinos ligeros y aromáticos que acompañan una cocina italiana fresca, mediterránea y muy de compartir.
La carta de primavera también llega renovada, con platos pensados para la temporada y para pedir al centro. Entre las novedades aparecen el carpaccio de vaca madurada con aceite de limón y taralli napoletani calientes, la burrata cremosa con pesto de pimientos asados, alcaparras, aceitunas taggiasche, crumble de Parmigiano Reggiano y espinacas baby, y el padellino de focaccia con stracciatella de Puglia a la trufa, porchetta romana y trufa fresca rallada.
También se suman opciones como la ensalada de pollo marinado en limón, rebozado en pistacho, con salsa de mozzarella de búfala, pesto de tomate y Parmigiano Reggiano, o el paninu cu tunnu, un brioche relleno de ventresca de atún con cebolla roja, perejil, pasas, piñones, mayonesa de naranja y un toque de hierbabuena.
Roberto Castellano, pizza premiada y sello propio
Al frente del proyecto está Roberto Castellano, maestro pizzero que ha pasado por casas como Bel Mondo y Baldoria. En octubre de 2025 encendió su propio horno con la ilusión de emprender y dar forma a un italiano propio en Madrid: una propuesta que mira a la Costa Amalfitana, pero aterriza en la ciudad con terraza, masas cuidadas, producto italiano y una experiencia fácil de disfrutar.
El arranque no ha sido discreto. A escasos meses de abrir, Dolce Positano consiguió el segundo premio a la Mejor Pizza de la Comunidad de Madrid 2025 con su Coppa del Mondo. Una creación de 18 euros que resume bien la apuesta de Castellano: masa de larga fermentación, horneado preciso, alveolado cuidado y producto italiano de nivel. La pizza combina coppa di Parma DOP, brotes de espinacas, queso de cabra fundido y miel. Una mezcla golosa, técnica y muy reconocible que funciona como carta de presentación del proyecto.
Y lo próximo: cocina italiana con espectáculo
Además, según ha podido conocer El Periódico de España, Roberto Castellano trabaja ya en una próxima apertura en Madrid con un concepto poco habitual hasta ahora en la ciudad: danza, cocina italiana y espectáculo. Mientras llega ese nuevo proyecto, Dolce Positano juega sus cartas esta primavera en Pintor Rosales: terraza, tres cócteles de autor, nueva carta y una pizza premiada que ya le ha colocado en el mapa italiano de Madrid.
