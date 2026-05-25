FÚTBOL
La selección española irá por primera vez a un Mundial sin ningún representante del Real Madrid
La decisión de Luis de la Fuente de convocar a los debutantes Marc Pubill y Joan García dejó sin opciones a Huijsen, el único jugador blanco que contaba con opciones
Lo que parecía que iba a ser, aunque sonara increíble, acabó siendo. Luis de la Fuente anunció la convocatoria de la selección española para el Mundial de Estados Unidos y confirmó, entre otras muchas cosas, algo que llama muchísimo la atención. Por primera vez en la historia, la Roja acudirá a un campeonato del mundo sin ningún representante del Real Madrid. El único que contaba con opciones era Huijsen, pero la decisión del entrenador riojano de dar entrada a Marc Pubill y a Joan García le dejó sin opciones.
El central nacido en Ámsterdam había sido un fijo en las listas desde que debutó en marzo del año pasado, pero su rendimiento esta temporada colocaba sobre él un interrogante que al final se ha despejado con su no convocatoria. Sin Carvajal, otro fijo que fue descartado por su irregular año, se confirmó algo que nunca había ocurrido, y que solo tiene un precedente similar, aunque no al completo.
Fue en el Mundial de 1950, cuando en el equipo que Guillermo Eizaguirre y Benito Díaz llevaron al Mundial de Brasil sólo hubo un madridista: Luis Molowny. En el último, el de Qatar, por ejemplo hubo dos: Carvajal y Asensio. Sí hay un precedente reciente en la Eurocopa de 2020, cuando Luis Enrique no eligió a ningún jugador blanco.
El Barça, único con pleno
Además, esta ausencia del Madrid en la lista hace que el Barcelona, que otra vez es el club con más jugadores en la selección, se quede sólo como el único que han tenido representantes españoles en todos los mundiales. Y es que la vez que menos barcelonistas acudieron a una cita de esta envergadura fue en 1934, 2002 y 2006, aún asi fueron tres. En este caso serán ocho.
Sí que van, por otro lado, tres jugadores del Atlético de Madrid, ambos defensores. Además del ya mencionado Pubill, que se cuela a última hora, y Marcos Llorente, que apunta a ser el dueño del carril derecho tras la salida de Carvajal, también estará presente Álex Baena, a pesar de su escasa participación este año.
Esta es la lista completa:
Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barça).
Defensas: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Pau Cubarsí (Barça), Americ Laporte (Athletic), Marc Pubill (Atlético), Eric Garcia (Barça), Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham).
Centrocampistas: Pedri (Barça), Rodrigo (City), Fabián (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barça), Baena (Atlético) y Mikel Merino (Arsenal).
Delanteros: Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barça), Nico Williams (Athletic), Pino, Borja Iglesias (Celta), Lamine Yamal (Barça), Ferran (Barça), Víctor Muñoz (Osasuna).
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