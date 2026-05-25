ECOLOGISMO
Reclaman la protección urgente del Corredor Ecológico del Suroeste, el "último" pasillo verde junto a Madrid
Ecologistas en Acción lanza una exposición itinerante para dar a conocer la biodiversidad y el valor estratégico del pasillo natural entre Casa de Campo y Guadarrama, amenazado por la presión urbanística
EFE
Ecologistas en Acción del suroeste de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva exposición para reivindicar la protección "urgente" del Corredor Ecológico del Suroeste, un territorio clave que conecta la Casa de Campo con el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
El proyecto retoma la planificación de un corredor natural entre la Casa de Campo y el río Guadarrama prevista por el Documento de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial, un espacio que, si exceptuamos el Monte de El Pardo, supone el último pasillo sin urbanizar junto a la capital madrileña, indica la organización en un comunicado.
Estos terrenos incluyen la divisoria de aguas entre los ríos Manzanares y Guadarrama englobando a numerosos arroyos (Meaques, Valchico, Butarque, Majuelos, de la Madre, Revierta) y unos paisajes diversos, entre los que destacan por su extensión retamares en buen estado de conservación.
También cabe destacar la presencia de estepas cerealistas, encinares, bosques de ribera, y pastizales xerofíticos, unos hábitats que presentan una rica biodiversidad de especies de flora y fauna que incluye endemismos ibéricos y especies vulnerables.
Buena parte de estos territorios son de titularidad pública, destacando la presencia de numerosas vías pecuarias: la Cañada Real de Madrid, la Vereda de Castilla, la Verdea de Villaviciosa, la Colada de Pozuelo, Verdea del Cerro de la Mora, y la Vereda Segoviana.
La exposición itinerante, que estará a disposición de todos los centros sociales, educativos, culturales o de educación ambiental que la soliciten, tiene como objetivo principal "visibilizar los extraordinarios valores naturales" de este territorio estratégico, que actúa como nexo ambiental entre los espacios protegidos
Impulsada por el Grupo promotor del Corredor Ecológico del Suroeste, la exposición supone una herramienta pedagógica renovada, compuesta por 10 grandes póster, una cartografía completamente actualizada y un módulo interactivo de 16 paneles giratorios que recogen las especies del entorno y los hábitats que ocupan.
La muestra parte de un diagnóstico firme: la urgencia de dotar de una protección legal definitiva a este espacio, que "no solo alberga una enorme biodiversidad, sino que se consolida como una infraestructura verde vital e irremplazable" para mitigar los efectos de la crisis climática y frenar la creciente presión urbanística de la región.
Con el fin de maximizar su alcance, la exposición tiene una marcada vocación itinerante y se pone a disposición de cualquier entidad, como centros sociales, educativos, culturales, de educación ambiental, que deseen albergarla temporalmente.
Para solicitarla se ha previsto una cuenta de correo donde pueden enviarse las solicitudes (madrid@ecologistasenaccion.org), aportando una declaración responsable sobre el buen uso y conservación del material.
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