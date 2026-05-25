Alquiler al límite en Madrid: 118 personas compiten por cada piso y el precio medio escala a 1.606 euros

El mercado del alquiler en Madrid atraviesa una situación de colapso residencial sin precedentes. En la actualidad, un total de 118 personas compiten por cada vivienda en alquiler durante sus primeros diez días de exposición pública. Esta cifra pulveriza el ratio considerado "equilibrado" por los expertos, el cual se sitúa en torno a los 15 interesados por inmueble, según revelan los últimos datos del Barómetro del Alquiler.

Este alarmante desequilibrio es el resultado directo de una demanda disparada y una oferta inmobiliaria cada vez más raquítica. El informe, impulsado por el Observatorio de la Fundación Alquiler Seguro, detalla que desde el año 2019 el parque de pisos disponibles en la región se ha reducido en 35.000 inmuebles, dejando al mercado con una capacidad de respuesta prácticamente nula ante la necesidad de los ciudadanos.

Los municipios con más presión residencial se encuentran en el sur

Aunque el grueso del mercado se concentra en Madrid capital —que aglutina el 29,7% de las 525.834 viviendas en régimen de arrendamiento de la comunidad—, la escasez extrema de oferta ha trasladado la presión de forma masiva hacia la periferia.

Los municipios del sur metropolitano registran en la actualidad los peores datos de competencia por piso. Ciudades como Getafe, ParlaMóstoles y Leganés lideran la presión inmobiliaria con registros de entre 126 y 133 personas interesadas por cada inmueble que sale al mercado. Esta fuga de demandantes hacia el sur también se hace notar en otras localidades del cinturón residencial como Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Pinto y Tres Cantos.

Tasa de esfuerzo financiero al límite

La brecha entre oferta y demanda sigue empujando los precios hacia arriba de forma descontrolada. El precio medio del alquiler en Madrid ha alcanzado los 1.606 euros mensuales, lo que representa un incremento del 3,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por zonas geográficas, Pozuelo de Alarcón se consolida como el municipio más caro de la Comunidad de Madrid, con una renta media que ya se sitúa en los 1.954 euros al mes. En el extremo opuesto, los precios medios más bajos de la región se localizan en Colmenar Viejo (1.098 euros), Alcalá de Henares (1.097 euros) y Parla (1.029 euros), rozando ya todos ellos la barrera psicológica de los mil euros.

Esta escalada de precios obliga a las familias a realizar sacrificios financieros comprometidos. La tasa de esfuerzo de los hogares madrileños para pagar el alquiler se ha elevado hasta el 36% de sus ingresos netos. Este porcentaje supera con creces el límite del 30% recomendado por los principales organismos económicos para garantizar la salud financiera doméstica.

Madrid frente a Barcelona: dos modelos ante la crisis de la vivienda

El Barómetro del Alquiler establece una comparativa directa con el mercado inmobiliario de Cataluña. En Barcelona, tras la declaración de la ciudad condal como zona tensionada para limitar los precios por ley, la demanda se ha duplicado o triplicado según el distrito en comparación con la capital española.

La presión en Barcelona alcanza picos extremos de hasta 606 personas interesadas por cada propiedad. La gran diferencia entre ambos mercados radica en su comportamiento geográfico: mientras que Madrid logra distribuir y oxigenar su demanda hacia los municipios del sur metropolitano, la competencia en Barcelona se concentra de forma asfixiante en los distritos céntricos debido a las limitaciones físicas de su propia expansión urbana.

Nuevo perfil del inquilino, miedo a la morosidad y proyecciones de futuro

La crisis habitacional también está transformando el perfil demográfico y las condiciones del arrendamiento. Actualmente, el perfil medio del inquilino en Madrid corresponde a una unidad de convivencia de 2,4 personas, un registro ligeramente superior al de ejercicios anteriores que refleja la necesidad de compartir vivienda para afrontar los gastos.

Por otro lado, el riesgo percibido por los propietarios va en aumento. La cuantía media de la morosidad en los alquileres ha crecido de forma sostenida, pasando de los 9.374 euros registrados en 2021 a alcanzar los 10.420 euros. Este incremento del impago de rentas está provocando que muchos arrendadores retiren sus pisos del mercado residencial tradicional y opten por otras modalidades de alquiler, como el vacacional o el de temporada, contrayendo aún más la oferta disponible.

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El futuro a medio plazo tampoco ofrece un escenario de alivio. Según las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid experimentará un crecimiento demográfico del 21,5% durante las próximas dos décadas. Esto implica que la región pasará de los 2,6 millones de hogares registrados a un total de 3.251.492 hogares, una presión demográfica que obligará a reestructurar con urgencia las políticas de vivienda pública y privada de la capital.