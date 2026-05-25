Programación oficial de Las Ventas: fechas y carteles de la cuarta semana de la Feria de San Isidro 2026

Con motivo de la cuarta semana de San Isidro 2026, grandes figuras del toreo se darán cita en la Plaza de las Ventas, que continúa con su programación en la capital. Entre ellos, debutará en el ciclo el protagonista que ilustra el cartel de esta feria, el torero Andrés Roca Rey de origen peruano considerado una de las mayores figuras del toreo mundial actual y que es conocido por su capacidad para llenar plazas.

Programación cuarta semana de San Isidro

La semana arrancará el martes 26 de mayo con una novillada de 'Conde de Mayalde' para Emiliano Osornio, apoderado de Curro Vázquez, Pedro Montaldo y la presentación en Madrid de Julio Méndez apenas unos días antes de su toma de alternativa en Cáceres. De tres novilleros a tres grandes toreros, el miércoles 27 de mayo la capital podrá disfrutar de Isaac Fonseca, José Fernando Molina y Jarocho en una corrida que lidiará con toros de 'Pedraza de Yeltes'.

Martes 26 de mayo (19:00) - Novillada con picadores, Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

- Novillada con picadores, Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez. Miércoles 27 de mayo (19:00) - Corrida de toros, Isaac Fonseca, José Fernando Molina y Jarocho.

Julio Méndez se presentará en Madrid apenas unos días antes de tomar la alternativa en Cáceres / Liga Nacional de Novilladas

Será el jueves 28 de mayo cuando Roca Rey deleite a Las Ventas en una corrida de toros de la Prensa. El torero, imagen del cartel de esta edición, estará acompañado de Diego Urdiales y Bruno Aloi, y lidiarán con ganadería de "J. Pedro Domecq". Previo al fin de semana, el viernes 29 de mayo, se darán cita los toreros Morenito de Aranda, Talavante y Aguado en una corrida de toros de 'Garcigrande'.

Jueves 28 de mayo (19:00) - Corrida de toros de la Prensa, Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi.

- Corrida de toros de la Prensa, Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi. Viernes 29 de mayo (19:00) - Corrida de toros, Morenito de Aranda, Talavante y Aguado.

Roca Rey, el torero peruano, ha sido la cara del cartel de la Feria de San Isidro 2026 / Las Ventas

Finalizando la cuarta semana de festejos, la tarde del sábado 30 de mayo estará marcada por la segunda corrida de rejones y la segunda tarde de Diego Ventura con toros de 'María Guiomar Cortes de Moura', cuyo cartel se completa con Lea Vicens y Rui Fernandes. Como broche final, el domingo 31 de mayo, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña lidiarán con toros de 'Adolfo Martín'.

Sábado 30 de mayo (19:00) - Corrida de rejones, Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens

- Corrida de rejones, Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens Domingo 31 de mayo (19:00) - Corrida de toros, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña

La programación en la Plaza de las Ventas, que incluye corridas y novilladas prácticamente diarias se alargará hasta el próximo 14 de junio permitiendo a los amantes de esta tradición disfrutar de figuras españolas y extranjeras del toreo con ganaderías procedentes de todos los rincones del país.