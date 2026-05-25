La Policía rescata en Alcorcón una serpiente y una cría de halcón en una misma mañana

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Alcorcón han tenido que intervenir, con apenas horas de diferencia, para rescatar una serpiente localizada en la escalera de un edificio y una cría de halcón encontrada en plena vía pública tras caerse de un nido.

"Esta mañana intervenimos en dos avisos muy diferentes, pero con el mismo objetivo: proteger la vida y garantizar la seguridad de todos", han señalado desde el cuerpo local a través de sus redes sociales, donde han mostrado las imágenes de ambos rescates, que se han producido en la mañana de este lunes.

En el primero de ellos, los agentes fueron avisados a primera hora de la mañana por los trabajadores de una sucursal bancaria que alertaban de la aparición de "una inesperada visitante" en la escalera del edificio: una pequeña serpiente cuya especie todavía no ha sido identificada.

Día de doble trabajo

Hasta el lugar acudieron agentes de la Unidad de Medio Ambiente, que localizaron al animal y procedieron a su captura segura, "devolviendo la tranquilidad a empleados y clientes" de la sucursal bancaria, según han señalado a EFE fuentes municipales.

Poco después de esta intervención, los agentes de Medio Ambiente fueron requeridos nuevamente por la caída de una cría de halcón desde un nido en la calle Inspector J. Bueno.

Tras desplazarse rápidamente y localizar al pequeño halcón, los agentes procedieron a su recogida y traslado inicial al Centro Unificado de Seguridad (CUS).

"Cada vida cuenta"

Posteriormente, especialistas del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada al estudio y conservación de estas aves, se han hecho cargo de la cría de halcón para su recuperación y cuidados.

"Cada vida cuenta. También las que tienen alas", han añadido desde el cuerpo local, que no es la primera vez que interviene en el rescate de animales silvestres en la localidad; hace unos meses localizó un erizo que atravesaba la carretera de un centro comercial.

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Tampoco es la única vez que estos agentes se han encontrado con algún ejemplar de serpiente, ya que hace un par de años otra vecina de la localidad encontró uno de estos reptiles enredado en los pedales de su coche, teniendo que intervenir la Policía Municipal para su rescate.