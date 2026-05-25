Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid crecen un 7,5 % en abril

La Comunidad de Madrid ha registrado 2.467.881 pernoctaciones hoteleras en abril, lo que supone un crecimiento del 7,46 % respecto al mes anterior, con una estancia media de 2,13 días, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos de la Coyuntura Turística Hotelera, el sector hotelero de la Comunidad de Madrid ha recibido 1.159.705 viajeros en abril, de ellos 506.339 han sido residentes en España y 653.366 residentes en el extranjero.

Del total de las pernoctaciones registradas en abril, 897.252 han sido efectuadas por residentes nacionales y 1.570.629 por residentes en el extranjeros. Además, la estancia media se ha situado en 2,13 días, una cifra superior al mes anterior, cuando se situó en 2,09 días, pero ligeramente menor que la registrada en abril de 2025, con 2,15 días. Según el INE, el número de establecimientos hoteleros abiertos en abril se ha situado en 1.293 con 64.498 habitaciones ofertadas, de acuerdo a la encuesta, y 128.207 plazas estimadas. En cuanto a la ocupación, la Comunidad de Madrid ha registrado un grado de ocupación del 63,3% por plazas y del 71,3% durante el fin de semana.

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En el conjunto de España, las pernoctaciones en hoteles han aumentado un 2,7 % entre enero y abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, impulsadas por las estancias de viajeros no residentes, que crecieron un 3,2 %. Andalucía ha sido el destino más elegido por los viajeros residentes en España en abril, con un 21,1 % de todas las pernoctaciones realizadas ese mes, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana, con un 15,3 y un 12,8 %, respectivamente.