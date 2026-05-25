Así será la Plaza Selección, el espacio gratuito de Madrid para vivir el Mundial 2026: pantallas gigantes, zonas de ocio, música en vivo y hasta un museo con exposición de trofeos

Confirmado. La Real Federación Española de Fútbol convertirá la plaza de Colón en el gran punto de encuentro de los aficionados de la Selección Española durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El espacio, bautizado como Plaza Selección, permitirá seguir en directo los partidos de España en una gran fan zone gratuita en pleno centro de la capital. Sin duda, una propuesta pensada para quienes quieran vivir el Mundial rodeados de ambiente futbolero, pantallas gigantes y actividades para todos los públicos.

El espacio, bautizado como Plaza Selección, permitirá seguir en directo los partidos de España en una gran fan zone gratuita en pleno centro de la capital / EUROPA PRESS

Plaza Selección: pantallas gigantes, zonas de ocio, música en vivo y hasta un museo con exposición de trofeos

La plaza de Colón volverá a convertirse en uno de los escenarios más reconocibles para animar a España en una gran cita internacional. Bajo el nombre de Plaza Selección, la RFEF habilitará un recinto especial en el que los aficionados podrán reunirse para ver los encuentros de la Selección Española durante el Mundial 2026.

El recinto contará con pantallas gigantes, tienda oficial, un museo con exposición de trofeos, zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una oferta gastronómica pensada para animar tanto la previa como el pospartido.

Entrada gratis hasta completar aforo

La entrada a la Plaza Selección será gratuita y libre hasta completar aforo durante los días de partido de España. El espacio abrirá en las jornadas programadas de la fase de grupos, aunque con una excepción importante: el encuentro ante Uruguay, previsto de madrugada, no se proyectará debido a su horario. Con esta iniciativa, Madrid repetirá el modelo de apoyo ciudadano que ya se vivió durante la Eurocopa de 2024 y el Campeonato de Europa Femenino de 2025.

Con esta iniciativa, Madrid repetirá el modelo de apoyo ciudadano que ya se vivió durante la Eurocopa de 2024 y el Campeonato de Europa Femenino de 2025 / EFE

¿Cuándo abre la Plaza Selección en Madrid?

La programación arrancará el 15 de junio, coincidiendo con el partido entre España y Cabo Verde, previsto a las 18.00 horas. Ese día, la Plaza Selección estará abierta desde las 12.00 hasta las 22.30.

La dinámica se repetirá el 21 de junio, cuando España se enfrente a Arabia Saudí, también a las 18.00. El recinto mantendrá el mismo horario, de 12.00 a 22.30 horas.

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El tercer partido de la fase de grupos será ante Uruguay, el 27 de junio, pero no se emitirá en la Plaza Selección al estar programado a las 02.00, horario peninsular español. Ese día, el espacio permanecerá abierto únicamente de 12.00 a 18.30. Si España avanza en el Mundial, la programación se irá ampliando para acompañar los siguientes partidos de la Selección.