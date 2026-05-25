Nuevas Generaciones convoca su XVI Congreso para el 11 de julio para elegir al sucesor de Beatriz Fanjul

Nuevas Generaciones (NNGG) ha activado oficialmente la cuenta atrás para su renovación interna. La organización juvenil del Partido Popular ha convocado su XVI Congreso extraordinario para el próximo 11 de julio, una cita clave en la que se elegirá al sucesor o sucesora de la actual presidenta y diputada nacional por Vizcaya, Beatriz Fanjul, quien lidera la formación desde abril de 2021.

La Junta Directiva de NNGG, presidida por Fanjul, dio luz verde a este proceso congresual que abrirá una nueva etapa en la cantera de los populares. Con la convocatoria oficial sobre la mesa, se abre el plazo para la presentación de candidaturas, donde los aspirantes necesitarán el aval de al menos cien afiliados para ser proclamados precandidatos.

Ignacio Dancausa, el candidato de Ayuso, da el paso al frente

El actual presidente de NNGG en la Comunidad de Madrid, Ignacio Dancausa, ha sido el primero en postularse oficialmente. A sus 25 años, el candidato cuenta con el firme respaldo de Isabel Díaz Ayuso y comparte su estrategia de dar la "batalla cultural", aspirando a liderar una candidatura integradora en un momento crucial para su generación.

Pese a su paso al frente, el congreso podría ser competitivo. En las quinielas internas de la formación también resuenan con fuerza otros perfiles territoriales, como la diputada valenciana Candela Anglés o el presidente de la organización en Murcia, Antonio Landáburu.

Desde la dirección nacional del PP aseguran que no interferirán en el proceso, el cual servirá para medir el talento de su cantera. El objetivo estratégico de este relevo va más allá de sustituir a Beatriz Fanjul: el PP busca una nueva dirección juvenil capaz de reconectar con las nuevas generaciones y frenar el notable crecimiento de Vox en esa franja de edad.

¿Qué dicen los Estatutos de NNGG ante varias candidaturas?

El sistema de elección del nuevo presidente de Nuevas Generaciones y de los miembros de su dirección nacional está estrictamente regulado por las normas internas de la organización. Para este proceso se elegirán un presidente nacional, 35 vocales del Comité Ejecutivo y 30 miembros para la Junta Directiva Nacional.

En cuanto a los plazos regulatorios, los candidatos a la Presidencia deberán registrar oficialmente su precandidatura ante la Comisión Organizadora en un plazo de entre 7 y 15 días posteriores a la convocatoria. Si finalmente se presentan dos o más precandidatos, se abrirá de inmediato una campaña electoral interna de un máximo de 21 días para garantizar la neutralidad y la igualdad de oportunidades. La votación final se realizará durante el propio Congreso mediante el sistema de compromisarios elegidos en listas abiertas.

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Para evitar ir a una segunda vuelta en el Congreso y ser proclamado directamente como candidato único a la Presidencia de Nuevas Generaciones, un precandidato debe cumplir de manera simultánea tres condiciones en la votación de los afiliados. En primer lugar, debe obtener más del 50% de los votos válidos emitidos. En segundo lugar, necesita lograr una ventaja igual o superior a los 15 puntos sobre el resto de los aspirantes. Por último, resulta imprescindible que haya sido el candidato más votado en, al menos, la mitad de las circunscripciones que participan en el proceso.