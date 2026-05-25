Esta es la nueva ayuda municipal que permitirá a muchos mayores seguir vivendo en su casa en Madrid

En ocasiones, las personas mayores o las personas con discapacidad, pierden su independencia y autonomía. Al no poder valerse por sí mismos, muchos de ellos no tiene más que remedio que abandonar sus hogares para alojarse en residencias y centros de mayores.

Pese a que los profesionales de estos centros velan por la seguridad y comodidad de los más frágiles de nuestra comunidad, y en muchas ocasiones llegan a convertirse en familia, también son muchos los madrileños de avanzada edad que prefieren permanecer en su barrio, para seguir charlando con sus vecinos, dormir en la casa en la que vieron crecer a sus hijos, o cuidar de las plantas de su jardín.

Hay muchos mayores que pese a la pérdida de autonomía o independencia no quieren renunciar a sus hogares / Pixabay

Ahora, esto será posible gracias al nuevo servicio de ayuda a domicilio anunciado por la Comunidad de Madrid, que proporcionando atención personal y doméstica a las personas mayores directamente en sus hogares les permitirá permanecer en su propio entorno y mejorar su calidad de vida.

¿Qué prestaciones se ofrecen?

Entre las principales prestaciones que se ofrecen se encuentra la atención personal donde se incluye: el apoyo en la higiene personal, el apoyo en la movilización dentro del hogar, ayuda en la toma de medicación, ayuda en la ingesta de alimentos para aquellas personas que no puedan hacerlo por sí mismas, acompañamientos puntuales fuera del hogar o recogida y gestión de recetas o documentos.

La atención se presta mediante profesionales que cuentan con formación de auxiliares domiciliarios / Pixabay

Además, la medida también contempla la atención doméstica entendida por: la limpieza o ayuda en la limpieza cotidiana de la vivienda, el lavado, planchado y ordenación de la ropa, la adquisición de alimentos y otros productos básicos a cuenta del usuario, la preparación de comidas o las tareas de mantenimiento básico de utensilios domésticos.

¿A quién va dirigido? ¿Existen requisitos para solicitarlo?

Esta ayuda va principalmente dirigida a personas mayores de 65 años, o menores de esa edad con discapacidad, que empadronadas en el municipio de Madrid cumplen con los consiguientes requisitos:

Las personas que deseen solicitar esta ayuda municipal deben tener la nacionalidad española o ser nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea .

. En caso de pertenecer a un país extranjero no comunitario, se deberá contar con una residencia legal en España.

Además, estas personas deben estar empadronadas en la ciudad de Madrid o, si residen menos de 6 meses con sus hijos, será suficiente con que los hijos o personas familiares de acogida estén empadronados.

o, si residen menos de 6 meses con sus hijos, será suficiente con que los hijos o personas familiares de acogida estén empadronados. En términos de documentación, la solicitud de la ayuda a domicilio está sujeta también a haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia, habiendo obtenido una puntuación igual o superior a 25 puntos por aplicación del baremo físico o psíquico.

En el reconocimiento de la situación de dependencia se debe haber obtenido una puntuación igual o superior a 25 puntos por aplicación del baremo físico o psíquico / Comunidad de Madrid

Aquellas personas que precisen de un apoyo especial por un caso de dependencia transitoria como una enfermedad grave, o un accidente, también podrán beneficiarse de este subsidio acreditando debidamente su situación mediante un informe médico.

¿Cómo puedo tramitarlo?

La tramitación de la solicitud podrá realizarse online a través del Registro Electrónico, o presencialmente, tras rellenar el formulario correspondiente. Este proceso podrá gestionarse tanto sin cita previa en las oficinas de registro municipales, como solicitando fecha en Oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid o en Centros de Servicios Sociales Municipales.