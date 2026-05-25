Muebles originales, el archivo o IA para 'resucitar' a Aleixandre: las ideas de la Comunidad de Madrid para el futuro de Velintonia

Completada la declaración de Velintonia como Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial, ahora toca llenarla de contenido. El proyecto de la Comunidad de Madrid para la que fue residencia en la capital del poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre tras su compra el año pasado por 3,1 millones de euros pasa por su restauración y la creación de una casa museo que recree el ambiente en que el autor de Historia del corazón vivió, escribió y recibió a algunos de los nombres más destacados de la lírica española del siglo XX así como de una suerte de Casa de la Poesía que sirva como "referente cultural permanente" de la Generación del 27 y de manera más amplia de toda la Edad de Plata de la cultura española.

El espacio se presta a ello. De delicada salud, Aleixandre era poco dado a salir de casa. Y Velintonia, así llamada por el nombre original de la calle donde se encuentra, hoy rebautizada como Vicente Aleixandre, se convirtió en lugar de paso. Primero para sus compañeros de la Generación del 27, de Federico García Lorca a Luis Cernuda o Gerardo Diego, y para otros contemporáneos como Pablo Neruda y Miguel Hernández. Luego para autores más jóvenes como Carlos Bousoño, Francisco Umbral, José Hierro, Pere Gimferrer o Francisco Brines. "La casa de la calle Velintonia, número 3, nos pertenece un poco a todos los poetas españoles", llegó a afirmar Jaime Gil de Biedma.

La intención de la Comunidad de Madrid es poder inaugurar el espacio en 2027, coincidiendo con el centenario tanto de la Generación del 27 como del propio inmueble, levantado en 1927 y al que en ese mismo año Aleixandre fue a vivir con su familia. Salvo el periodo de la Guerra Civil y los meses posteriores, entre 1936 y 1940, y las temporadas que pasaba en Miraflores de la Sierra, el poeta vivió allí hasta su muerte, en 1984.

El plan museográfico para Velintonia contempla, pues, establecer una casa museo y un espacio que sirva como centro de investigación y difusión y en el que se puedan organizar actividades como exposiciones o recitales de poesía. Se prevé incluso la celebración de conciertos o representaciones teatrales en el jardín.

Interior de Velintonia. / ALBA VIGARAY

La distribución del propio inmueble lo favorece. De esta forma, se destinaría el semisótano a acoger una sala de exposiciones temporales; la planta baja, a la recreación de la vivienda del poeta y la planta primera, a acoger las tareas de investigación y otras actividades.

Según este proyecto, el actual garaje, de 33 metros cuadrados, funcionaría como área de acogida, abierta a escaleras y ascensores para garantizar la accesibilidad, y con capacidad para acoger a unas 30 personas, "el tamaño medio de visitas en grupo o de colegios". El documento establece, no obstante, la necesidad de acometer un estudio de cargas para determinar el número máximo de visitantes que pueden acceder. Se plantea ubicar en esa área de acogida un panel introductorio sobre el escritor, con línea del tiempo y plano del recorrido, un punto de información al visitante, la colocación de un mueble expositor para tienda-librería y la opción de proyectar un audiovisual con la disposición de bancos o sillas para unas 10 personas.

También en la planta semisótano se dispondría una sala de exposiciones de 60 metros cuadrados, con acceso desde la calle si solo se quiere ver la muestra en curso, un almacén anexo, aseos y dependencias para el personal de vigilancia, mantenimiento y limpieza.

La cama en la que escribía

Es en la planta baja donde se recrearía la residencia del poeta, coincidiendo con las estancias en las que realmente estuvieron. En concreto se pretende recuperar el gabinete, el despacho, el salón y la terraza, lugares en los que Lorca tocó el piano de la madre de Aleixandre, o a los que acudió Miguel Hernández a ayudarle a recoger lo que pudiera tras bombardeos sobre la casa en los primeros compases de la Guerra Civil.

La idea es que la intervención sea lo menos invasiva posible, respetando en cuanto se pueda la carpintería y rejería originales, así como los suelos hidráulicos de 1927 y de 1940 aún presentes, si no se puede en su totalidad dejando al menos zonas limitadas que muestren cómo eran. Además, se prevé la recuperación de muebles y enseres que pertenecieron al poeta.

En ese rastreo viene años trabajando la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. Tal y como explica su presidente, Alejandro Sanz, algunos ya están en poder de la Comunidad de Madrid. "Entre ellos, la chaise longue que tenía en la biblioteca, que es un mueble icónico, porque ahí recibía a todos los poetas y es donde se solía echar la siesta. Hay una referencia en un texto de Dámaso Alonso a cómo se echaba la siesta", asegura Sanz. También unos baúles y maletas. O un ejemplar de una primera edición de Espadas como labios dedicado por Aleixandre a Vicente Huidobro.

Vicente Aleixandre, en el jardín de Velintonia, en una fotografía que dedicó en 1935 al también poeta Miguel Hernández. / ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE VICENTE ALEIXANDRE

Aleixandre era austero, no tenía demasiadas cosas, pero Sanz también tiene localizada una librería de su biblioteca, hoy propiedad de una prima de la sobrina segunda del poeta, Amaya Aleixandre, y que está dispuesta a ceder. Su sobrina segunda conserva una acuarela del pintor Eduardo Vicente dedicada que originalmente estaba colgada en la pared sobre la chaise longue. Y se sabe que su dormitorio se conserva prácticamente en su integridad, embalado, sin exponer, en los almacenes del Centro Cultural Generación del 27 de Málaga, al que lo cedió su sobrina, Aleixandre no tuvo hijos. "Es muy importante", tercia el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, "porque ahí concibió la mayor parte de su obra. Solía escribir de noche, tumbado en la cama".

Otras pertenencias valiosas no están localizadas. Un móvil del escultor Alexander Calder que tenía en la biblioteca y que cuando marchaba a Miraflores de la Sierra guardaba en una caja fuerte. O el retrato de su abuelo materno pintado por uno de los Madrazo y que presidía el salón comedor.

Existen numerosas fotografías que permiten que esta casa museo sea lo más fidedigna a la Velintonia original posible. "Las habitaciones de Vicente Aleixandre deberán ser verdaderas narraciones habitadas, capaces de estimular emociones, reflexiones y conexiones personales con el pasado", se establece en el proyecto museográfico, que recomienda también valorar la colocación de pantallas acústicas para mejorar la experiencia del visitante a través de audioguías y sistemas de sonido direccional y "estudiar las posibilidades actuales que ofrece la IA para recuperación y recreación de la imagen de Vicente Aleixandre y sus amigos". Existen grabaciones con su voz original.

El archivo y una estatua en el jardín

En la planta primera, finalmente, se dispondrían los despachos de administración y una sala polivalente de unos 60 metros cuadrados, con capacidad para unas 40 personas, en la que desarrollar talleres de escritura, clubes de lectura, foros, recitales de poesía, espectáculos, reuniones, conferencias, seminarios o actividades escolares y familiares didácticas con megafonía, sistema de luces independientes que permita el oscurecimiento por sectores y una tarima. Se ubicaría en lo que ha sido el salón y las habitaciones anexas en el ala sur.

La planta primera acogerá, además, la sala de investigadores y archivo, así como un almacén anexo. En esa sala de investigación, con al menos dos puestos de lectura, se albergará el fondo de consulta: libros, música, dvd relacionados con la vida del poeta y, si se consigue, el archivo del poeta. "La administración regional debe recuperar tanto el archivo como los enseres del poeta para dotar de contenido a este futuro centro cultural", se lee en el proyecto museográfico, pero en lo que toca al archivo no es tarea fácil.

En la actualidad es propiedad de Ruth Crespo, la viuda del poeta Carlos Bousoño, quien fue amigo y discípulo de Aleixandre. Declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2022, consta de una biblioteca de unos 3.000 volúmenes, con numerosas primeras ediciones, y más de 6.000 documentos, entre ellos manuscritos del propio Aleixandre y correspondencia con autores como Pío Baroja, Gregorio Marañón, Rafael Alberti y muchos otros. Está considerado uno de los fondos documentales más valiosos sobre la Generación del 27.

Jardín de Velintonia. / COMUNIDAD DE MADRID

El consejero de Cultura madrileño, Mariano de Paco, ha manifestado en varias ocasiones la intención decidida de la Comunidad de Madrid de adquirirlo, para lo que ya se ha contactado con los Bousoño Crespo, pero la compra de momento no se ha llevado a cabo. Hace aproximadamente 20 años ya hubo negociaciones entre los Bousoño y la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga para la adquisición por cinco millones de euros, pero la operación se frustró por asuntos judiciales. La sobrina segunda de Aleixandre reclamó entonces la propiedad. Finalmente, en 2007, el Supremo dictaminó que era de los Bousoño por usucapión o prescripción positiva. La adquisición no es sencilla, ni barata.

Más allá de ello existe otro espacio de Velintonia para el que el proyecto museográfico reserva un papel preeminente. Se trata del jardín, con un cedro del Líbano plantado por el propio Aleixandre en 1940, cuando regresó a la Velintonia que había sufrido los estragos de la guerra para volver a instalarse allí. Tenía entonces el árbol 30 centímetros, hoy rebasa la altura de la casa.

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Ese jardín se pretende ahora que sea lugar de esparcimiento para los visitantes y, en verano, escenario de conciertos, proyecciones de cine o representaciones teatrales. También se contempla la posibilidad de organizar visitas teatralizadas por las estancias de la propia casa museo. No se descarta instalar en el jardín una escultura del poeta y bancos para sentarse.