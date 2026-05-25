Metro de Madrid lanza cinco camisetas exclusivas inspiradas en el Mundial 2026: precio, diseño y dónde comprarlas antes de que se agoten

Es oficial: Metro de Madrid ha decidido llevar el fútbol al andén. La compañía ha lanzado una colección especial de camisetas coincidiendo con la cuenta atrás para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Cada camiseta reinterpreta equipaciones históricas de selecciones campeonas del mundo y las conecta con colores, símbolos y detalles propios del suburbano madrileño. La colección ya está disponible tanto en la tienda online de Metro de Madrid como en varios puntos de venta físicos situados en estaciones como Ópera, Sol y Plaza de Castilla.

Cada camiseta reinterpreta equipaciones históricas de selecciones campeonas del mundo y las conecta con colores, símbolos y detalles propios del suburbano madrileño / TIENDA METRO DE MADRID

Cinco camisetas de Metro inspiradas en selecciones míticas

Bajo el lema 'Y tú, ¿de qué línea eres?', Metro FC presenta una colección pensada para quienes viven el fútbol más allá del estadio. Cada camiseta cuesta 54,95 euros y está confeccionada en elastano, con diseños y colores diferentes según la línea y la selección homenajeada.

Todas las prendas comparten dos elementos reconocibles: el escudo bordado de Metro FC, inspirado en el icónico rombo de Metro de 1921, y las siete estrellas de la Comunidad de Madrid. En esta edición, las estrellas aparecen en distintos colores en función del número de Mundiales conquistados por la selección a la que se rinde tributo.

La línea 2 homenajea a España y al Mundial de 2010

La camiseta que encabeza la colección es la inspirada en la línea 2 y la Selección Española. Su rojo intenso, los detalles azules y la tipografía del dorsal remiten al verano de 2010, a Sudáfrica. Sin duda, esto convierte a la camiseta en la más sentimental de la colección, una pieza pensada para quienes todavía recuerdan el día en que España tocó el cielo.

La camiseta que encabeza la colección es la inspirada en la línea 2 y la Selección Española. / TIENDA METRO DE MADRID

Argentina, Brasil, Alemania y Francia también tienen su línea

La línea 1 se transforma en un homenaje a la Argentina de 1986, la selección que conquistó el Mundial de México de la mano de Maradona. El diseño apuesta por las rayas albicelestes, detalles en negro y un cuello de algodón que recuerda al material de las camisetas de aquella época.

La línea 3 toma como referencia a la Brasil de Romário, campeona del mundo en 1994. La línea 5, por otro lado, mira a una de las equipaciones visitantes más recordadas de Alemania: la de 1990, con la que la selección germana eliminó a Inglaterra en unas semifinales históricas. Se trata de la única camiseta de manga larga de toda la colección.

La serie se completa con la camiseta de la línea 10, dedicada a la Francia que logró su primer Mundial en 1998 liderada por Zinedine Zidane, un número 10 especialmente vinculado a Madrid por su etapa como jugador del Real Madrid.

Un tren especial de la Selección Española ya circula por Madrid

El lanzamiento de las camisetas coincide con otra iniciativa de la compañía: la puesta en circulación de un tren especial dedicado a la Selección Española de Fútbol. Desde el pasado 13 de mayo, un convoy vinilado en color rojo circula por la línea 4 con ilustraciones de algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional.

Noticias relacionadas

Y es que Metro de Madrid ya realizó una acción similar en el verano de 2025, durante la participación de la Selección Española femenina en la Eurocopa Femenina de la UEFA celebrada en Suiza. Ahora, con el Mundial de 2026 en el horizonte y la mirada puesta también en 2030, el suburbano madrileño vuelve a convertir sus trenes, sus estaciones y sus líneas en parte del imaginario futbolero de la ciudad.