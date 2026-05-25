El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: "Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida"

Queda una semana para que miles de estudiantes madrileños se examinen de la PAU y escojan una carrera universitaria. Según datos de la Comunidad de Madrid, el año pasado resultaron aptos el 95,51% de los estudiantes que se habían presentado, un total de 36.128 alumnos. Sin embargo, según el último análisis del abandono universitario basado en el Sistema Integrado de Información Universitaria, elaborado en 2022, el 33,2% de los estudiantes a nivel nacional abandonó la carrera en el curso 2015-2016. Un 12,4% lo hizo para cambiar de grado y el 20,8% restante dejó definitivamente los estudios.

Las cifras en Madrid son algo más bajas. La tasa de abandono de estudios de Grado presencial fue del 11,3%, la más baja de España. En Canarias, Baleares o Asturias, los datos ascendieron a 21,7%, 21,5% y 17,2% respectivamente, las más altas del país. Las cifras varían según la universidad. Públicas, como la Carlos III, la Autónoma o la Rey Juan Carlos cuentan con tasas del 7,2%, 10% y 10,4% respectivamente; mientras que en privadas como la Europea se eleva hasta el 16,9%. En el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la tasa alcanza el 58,9% de abandonos.

El 95,5% de los madrileños aprueba la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). / Ismael Herrero

La llegada de la convocatoria ordinaria de la PAU vuelve a situar a miles de adolescentes ante una de las decisiones más importantes de su vida: qué estudiar, dónde hacerlo y cómo afrontar la presión de sentir que una elección puede condicionar todo el futuro. “El sistema educativo no prepara lo suficiente a estos jóvenes. En el colegio no existen asignaturas que lo aborden, aunque cada vez más centros tienen conciencia de que hay que trabajarlo”, señala María P. Terroba, psicóloga general sanitaria en Psikids.

Presión familiar

Terroba destaca la importancia de trabajar el autoconocimiento a nivel emocional, la identidad propia y la autoestima de uno mismo en esta etapa de la adolescencia: “Cuando llega el momento de elegir a qué quieren dedicarse, se encuentran perdidos y desorientados. Llegan a consulta sin saber qué se les da bien y qué no. El sistema tiene que ponerse las pilas en este sentido. La figura del orientador es necesaria, pero también lo es la de un psicólogo que pueda abordar estos temas con ellos”.

El sistema universitario español revela que el 70,7% de los estudiantes de nuevo ingreso se matriculó en el estudio que había elegido como primera opción, según los principales resultados oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin embargo, esa decisión no siempre es tomada desde el lugar correcto. “Cuando se trata de la vocación profesional, la orientación y el acompañamiento son claves. Hasta los 17 años no han tenido que decidir nada igual. Uno de los principales fallos viene por elegir una carrera para complacer a la familia. Como todos han estudiado Derecho, yo también lo hago, aunque me apasione el deporte o el arte. Les da miedo tomar esa decisión”, dice.

Alumnos repasan apuntes antes de realizar el primer examen de la PAU 2025 en Madrid. / AGENCIAS

Tasa de abandono

Ocurre lo mismo con los dobles grados, elegidos en algunos casos por la creencia de que un grado simple “es poco” o “tiene pocas salidas”. “Lo que vemos es una tasa de abandono más alta. Eligen un doble grado en el que su motivación recae únicamente sobre una de las dos carreras y terminan arrastrando la otra, que realmente no les gusta”, suma. La experta defiende que mientras haya una buena orientación vocacional, autoconocimiento y turismo universitario, es difícil tomar una mala decisión.

Sin embargo, llegar a ese punto no es tan sencillo: “Hay mucha presión a nivel familiar. Desde la preocupación, aconsejan a sus hijos en base a la situación del mercado laboral de cuando ellos estudiaron. Entonces, una carrera de dudoso éxito como era la ingeniería robótica o la inteligencia artificial, ahora son el futuro. Los padres también necesitan orientación porque sus hijos se van a mover en un mercado que ellos desconocen”.

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“El proyecto de vida de nuestros hijos es su proyecto individual, no una extensión del nuestro como padres, de lo que no pudimos ser o hacer. No hay carreras con salidas, hay personas con salidas. Grados como ADE, que parece que tienen muchas, de repente cuentan con una gran tasa de paro. En cambio, muchos artistas son capaces de encontrar su nicho y ser exitosos”, sostiene. Por tanto, trabajar la autoestima y el pensamiento crítico de estos jóvenes ayudará a que la presión de grupo no pueda con ellos y sean libres al tomar la decisión.