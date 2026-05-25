Llama Inn se muda por una noche a Malasaña: el menú peruano que solo se podrá probar el 27 de mayo

La cocina peruana de Llama Inn tendrá una parada puntual en Malasaña el próximo 27 de mayo. El chef Luis Cornejo, responsable de la cocina de Llama Inn, cocinará el próximo miércoles 27 de mayo en el Hôtel du Temps Madrid. Una iniciativa enmarcada en la tercera edición del ciclo Chefs in Residence. La propuesta estará abierta tanto a huéspedes del hotel como al público general y se servirá entre las 20:00 y las 00:00 horas. "El aforo será limitado, con capacidad para unas 50 personas entre barra y mesas", hacen eco desde la organización.

Un menú peruano de cuatro pases

Cornejo presentará un menú degustación de cuatro pases, con tres platos salados y un postre, por 60 euros. La idea es trasladar al hotel la cocina peruana contemporánea que Llama Inn desarrolla en Madrid, con una propuesta basada en producto, técnica y referencias peruanas llevadas a un lenguaje más actual. El menú incluirá elaboraciones como brioche con trout y huacatay crème fraîche, ceviche de lubina con yuzukoshō, kiwi y crispy nori, calamar con curry verde peruano y maíz blanco y un postre de lúcuma con aceite de oliva y sal. La experiencia podrá completarse con una selección de vinos franceses del hotel, cócteles creados para la ocasión y el Llama del Rey, uno de los combinados más representativos de Llama Inn.

Esta será la tercera entrega de Chefs in Residence, un ciclo con el que el Hôtel du Temps Madrid invita a cocineros externos a ocupar su cocina durante una noche. Después de dos primeras ediciones inspiradas en Asia, el proyecto cambia ahora de registro con una edición centrada en Perú. "Chefs in Residence nace con la idea de abrir el hotel a cocineros con personalidad y proyectos honestos, creando encuentros gastronómicos donde el intercambio, la cercanía y la experiencia alrededor de la mesa sean protagonistas", explica Yoan Marciano, dueño del Hôtel du Temps.

Marciano defiende que la colaboración con Cornejo encaja con el espíritu del ciclo: "La colaboración con Lucho tiene mucho sentido porque compartimos una misma visión. Nos interesa trabajar con conceptos que tengan personalidad y una identidad muy marcada".

Llama Inn, uno de los peruanos destacados de Madrid

Llama Inn se ha consolidado en los últimos años como uno de los proyectos destacados de cocina peruana contemporánea en Madrid. Ubicado en el barrio de Justicia, el restaurante se autodefine como "una propuesta de cocina peruana independiente e indie", alejada de la idea más clásica del restaurante peruano tradicional y marcada por una mirada de migración peruana, más libre y global, sostiene Cornejo, nacido en Piura, al norte de Perú, y formado desde joven en Lima. Su trayectoria incluye pasos por restaurantes como La Mar, Astrid & Gastón, Yakumanka by Gastón Acurio, Terrat by Gastón Acurio y El GoXo by Dabiz Muñoz.

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El chef Luis Cornejo propone una cocina peruana independiente, contemporánea y marcada por la migración peruana. / ASMN

Con esta colaboración, Llama Inn refuerza su presencia en la escena gastronómica madrileña desde una identidad propia, que no busca reproducir una cocina peruana clásica, sino reinterpretarla desde el cruce, la migración y el lenguaje contemporáneo. Por su parte, el Hôtel du Temps continúa ampliando su programación más allá del alojamiento, con actividades vinculadas a la cocina, la cultura y el ocio. Las reservas para la cena están disponibles a través de la web de Luma.