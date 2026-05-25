FIESTAS
Leganés regresará al siglo XIX con las Mayas y el homenaje a los Hermanos Rejón aplazado
La localidad celebrará el fin de semana del 29 al 31 de mayo la Fiesta de las Mayas y el homenaje a los Hermanos Rejón, pospuestos por mal tiempo.
La localidad de Leganés celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo la Fiesta de las Mayas, declarada Bien de Interés Cultural, y el homenaje y recreación histórica teatralizada de los Hermanos Rejón, ambos eventos que tuvieron que ser aplazados el 7 de mayo pasado por el mal tiempo.
Coincidiendo con estos festejos, la ciudad regresará este fin de semana al siglo XIX con el tradicional Mercado Goyesco, que estrenará este año nueva ubicación, la cual "permitirá disfrutar de una gran zona de paseo que nos transportará directamente a la época".
Aunque el Mercado Goyesco volverá a instalarse en el barrio de San Nicasio, este año se trasladará a la Plaza del Milenio, junto a la parada de MetroSur de San Nicasio, ofreciendo un espacio más amplio y cómodo para el paseo, señala el Consistorio en una nota.
Tres días
El mercado, que se abrirá los tres días, de viernes a domingo, tendrá pasacalles, animación continua, juegos infantiles y puestos de artesanía y gastronomía inspirados en la época goyesca, recreando el ambiente histórico del Madrid de principios del XIX.
Otra novedad este año es que el homenaje de recreación histórica a los Hermanos Rejón, este sábado día 30, se enriquecerá con "la incorporación de dos figuras locales como Nicomedes Soto Garrote y Pedro Díaz Vicenti, hortelanos de Leganés que participaron activamente en los acontecimientos del 2 de mayo de 1808".
Estos héroes locales, como consecuencia de su implicación en la revuelta de 1808, fueron detenidos y fusilados el 5 de mayo de 1808 en el antiguo Cuartel de Guardias Walonas, actual sede de la Universidad Carlos III en el campus de Leganés.
Homenaje histórico
Tras el homenaje histórico, en torno a las 18:45 horas, empezará la Fiesta de las Mayas, una de las tradiciones más queridas, de la mano de las Casas Regionales y declarada BIC, que este año contará además con la participación del Coro Infantil Ucraniano Peredzvin.
Las Casas Regionales de Leganés elaboran altares decorados con gran riqueza floral y simbólica, en torno a los cuales se desarrollan actuaciones de música y danza tradicional.
"Este es un fin de semana único en el año, en que Leganés se transforma para revivir su historia y poner en valor nuestras raíces. Durante estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación con actividades de carácter histórico que convierten la ciudad en un auténtico viaje al año 1808", recordó la edil de Festejos, Almudena A. Jiménez, en la presentación del evento.
En cuanto a la Fiesta de los Gabarreros, que iba a ser una de las grandes novedades de esta celebración, desde el Ayuntamiento explican que la organización está trabajando para encontrar una nueva fecha para su celebración, que será comunicada próximamente.
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