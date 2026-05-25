BAD BUNNY EN MADRID
"Haciendo plata estamos busy": la hostelería madrileña espera sacar hasta 28 millones de beneficio con Bad Bunny
El perfil de los asistentes, principalmente jóvenes, gastará entre 20 y 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido
Tras romperla en Barcelona, Bad Bunny llegará a Madrid a finales de este mes. La capital se prepara para diez noches de lleno, perreo y mucho movimiento en bares, restaurantes y cafeterías. Los conciertos del artista puertorriqueño Metropolitano, entre el 30 de mayo y el 15 de junio, podrían dejar entre 14 y 28 millones de euros en la hostelería madrileña, según las estimaciones de la patronal.
Según una nota difundida este lunes por Hostelería Madrid, esta previsión parte de una asistencia total de unas 500.000 personas a lo largo de las diez citas en el feudo del Atlético. De ellas, la organización calcula que alrededor de un 40% llegará desde fuera de la Comunidad de Madrid, lo que convertirá los días de concierto en pequeñas jornadas de turismo musical, con parada obligatoria antes o después del show para comer, cenar o tomar algo.
El perfil de los asistentes - público latino e hispanohablante, generación Z y jóvenes millennials- apunta, según Hostelería Madrid, a un gasto diario de entre 20 y 40 euros en establecimientos de restauración de servicio rápido y locales de tique medio o medio-bajo. Bocadillos, hamburguesas, cafés, menús informales, raciones y bebidas serán parte del otro gran concierto: el que se vivirá en las barras y terrazas de la ciudad.
De alcanzarse estas cifras, el impacto estimado para bares, restaurantes y cafeterías supondría entre un 7,5% y un 12,7% del volumen económico total previsto para los conciertos en Madrid. La Asociación de Promotores Musicales calcula que las diez actuaciones del Conejo Malo generarán entre 185 y 220 millones de euros en la capital, de acuerdo con los datos recogidos en la nota difundida por Hostelería Madrid.
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