Hacienda avisa a los madrileños: esta es la cantidad por la que te pueden multar si sacas dinero del cajero

No es un secreto. Aunque los pagos con tarjeta, Bizum y transferencias han ganado terreno en los últimos años, sacar dinero del cajero sigue siendo una operación habitual para millones de ciudadanos. Sin embargo, lo que no sabe mucha gente es que hay determinadas cantidades que pueden llamar la atención del banco y, en algunos casos, hasta acabar bajo el radar de Hacienda.

En algunos casos, la Agencia Tributaria mantiene el foco sobre los movimientos de dinero en efectivo. La clave está en que no existe un límite legal general que impida retirar dinero físico de una cuenta bancaria siempre que el cliente tenga saldo disponible.

El Banco de España recuerda que la entidad debe entregar la cantidad solicitada, aunque puede pedir un preaviso razonable si se trata de una suma elevada y la oficina no dispone de efectivo suficiente en ese momento.

La Policía recomienda usar los cajeros interiores y siempre ocultar la clave secreta al teclearla / Ferran Nadeu

La cantidad a partir de la que el banco puede pedir identificación

Según el Banco de España, la entidad puede exigir la identificación del cliente cuando se realizan operaciones en efectivo y debe hacerlo necesariamente cuando el importe sea igual o superior a 1.000 euros.

Esto no significa que retirar o ingresar 1.000 euros sea ilegal y, por ende, tampoco implica que Hacienda vaya a abrir automáticamente una investigación. Lo que ocurre es que a partir de ese umbral la operación queda sometida a mayores controles de prevención del fraude y del blanqueo de capitales.

Por eso, si una persona necesita sacar una cantidad elevada del cajero o de la ventanilla, lo más recomendable es conservar justificantes, recibos o cualquier documento que permita acreditar el uso del dinero.

Otra cifra que genera dudas: los 3.000 euros

Otra cifra que suele generar dudas es la de 3.000 euros. En el caso de los ingresos en efectivo, CaixaBank explica que las operaciones en cajero superiores a esa cantidad o aquellas que incluyan billetes de 500 euros, pueden ser comunicadas a la Agencia Tributaria para prevenir el fraude.

De nuevo, esto no quiere decir que ingresar o retirar esa cantidad esté prohibido. La diferencia está en que se trata de operaciones menos habituales y, por tanto, más sensibles desde el punto de vista del control financiero.

El Banco de España recuerda que la entidad debe entregar la cantidad solicitada / EFE

Hacienda no fija una cantidad máxima para sacar dinero del cajero

Uno de los errores más comunes es pensar que Hacienda fija una cantidad máxima para sacar dinero del cajero y la realidad es que el cliente puede retirar el dinero que tenga en su cuenta, aunque los límites diarios de la tarjeta o del cajero pueden variar según cada banco por razones de seguridad.

Estos topes bancarios, que muchas entidades sitúan por defecto en cantidades reducidas, no son límites fiscales, sino que sirven para proteger al cliente en caso de robo, pérdida de la tarjeta o uso fraudulento. Si se necesita retirar más dinero, normalmente se puede modificar el límite desde la app, la banca online o contactando con la entidad.

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La Agencia Tributaria no persigue el uso del efectivo por sí mismo: lo que vigila son los movimientos que puedan estar vinculados con ingresos no declarados, actividades opacas o operaciones sin justificación económica.