MULTAS
Multado con 200 euros por usar la baliza V16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros de los madrileños
Los agentes pueden llevar a la inmovilización del vehículo
Manuel Riu
Te encuentras circulando con tu vehículo y, de repente, pincha un neumático. Sin duda, es una situación que le puede ocurrir a cualquier conductor y en el momento más inesperado.
Como ya es bien sabido, lo primero que hay que hacer es señalizar el vehículo con la baliza V16, obligatoria desde el pasado 1 de enero. Tal y como recuerda la Dirección General de Tráfico, siempre hay que llevarla en el coche para este tipo de situaciones.
Además, el director de Tráfico, Pere Navarro, afirma que si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V16, se le puede denunciar por no cumplir la ley.
La baliza no es el único elemento obligatorio
Ahora, la baliza no es el único elemento obligatorio que debemos llevar en el coche. Hay otro que pasa inadvertido para muchos conductores y que resulta crucial para reparar el vehículo en caso de pinchazo.
En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta" (que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado.
El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado c) se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa".
Por qué muchos coches ya no llevan rueda de repuesto
Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen en muchos casos una rueda de repuesto y, entre los motivos principales detrás de ello, se encuentran el reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia, rebajar costes de fabricación o ahorrar espacio en el maletero.
La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación antipinchazos, que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo en el neumático.
La multa por no llevar rueda o kit antipinchazos
No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.
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