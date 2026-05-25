Fallos en el teléfono 112 en Madrid: Emergencias recomienda el uso de los números 061, 091 y 092

El servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado este lunes de problemas técnicos que afectan a la recepción de llamadas a su número de teléfono 112, por lo que la atención no se está prestando con normalidad en la región.

Ante esta incidencia, el organismo de Emergencias ha pedido a los ciudadanos madrileños que, en caso de no poder comunicar con el 112, utilicen los teléfonos alternativos 061 (para urgencias sanitarias), 091 (para la Policía Nacional) y 092 (para la Policía Municipal), que también sirven para contactar con los distintos servicios de emergencia.

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Madrid 112 ha señalado que ya se está trabajando para solucionar el problema lo antes posible.