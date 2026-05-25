PROBLEMAS TÉCNICOS
Fallos en el teléfono 112 en Madrid: Emergencias recomienda el uso de los números 061, 091 y 092
El servicio de emergencias pide utilizar los teléfonos alternativos si no se logra comunicar con el 112
EPE
Madrid
El servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado este lunes de problemas técnicos que afectan a la recepción de llamadas a su número de teléfono 112, por lo que la atención no se está prestando con normalidad en la región.
Ante esta incidencia, el organismo de Emergencias ha pedido a los ciudadanos madrileños que, en caso de no poder comunicar con el 112, utilicen los teléfonos alternativos 061 (para urgencias sanitarias), 091 (para la Policía Nacional) y 092 (para la Policía Municipal), que también sirven para contactar con los distintos servicios de emergencia.
Madrid 112 ha señalado que ya se está trabajando para solucionar el problema lo antes posible.
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