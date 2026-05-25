Desarticulado un taller de Moratalaz por vender piezas y motores de motos robadas

La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado un taller en el distrito de Moratalaz por vender e instalar motores y piezas de motocicletas robadas, por lo que ha detenido a una persona e investigado a otra por un presunto delito contra el patrimonio, además de intervenir 4 motos y 6 motores.

Según han indicado a EFE fuentes del cuerpo, la investigación comenzó en julio del pasado año tras la inspección técnico-policial de una motocicleta cuyo número de bastidor no coincidía con el del motor que llevaba instalado.

La Unidad de Policía Judicial del Cuerpo comenzó a investigar cuál podría ser la procedencia de dicho motor y sobre todo dónde había sido instalado, y las pesquisas les llevaron a realizar una entrada y registro en un taller de Moratalaz en el que sospechaban que podía haber un total de 12 motocicletas sustraídas y 3 motores.

"Línea de negocio B"

La intervención policial se saldó con la detención de uno de los responsables por un delito contra el patrimonio, que ya ha sido puesto a disposición judicial, y la investigación sobre el otro presunto autor.

Este taller contaba -según han indicado fuentes de la investigación- con una 'línea de negocio B' al margen de su actividad legal mediante la que ofrecía recambios y piezas muy por debajo del precio de mercado habitual a aquellos clientes de confianza que podían mantener la discreción, aún a sabiendas de que se trataba de material robado.

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Además, durante el registro los agentes intervinieron tres motocicletas y seis motores robados y una moto sobre la que pesaba una orden de embargo y precinto debido a una deuda impagada.