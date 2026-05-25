DELITOS DE SUSTRACCIÓN
Desarticulado un taller de Moratalaz por vender piezas y motores de motos robadas
La investigación comenzó el pasado julio tras detectar un número de bastidor de motocicleta que no coincidía con el del motor instalado
La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado un taller en el distrito de Moratalaz por vender e instalar motores y piezas de motocicletas robadas, por lo que ha detenido a una persona e investigado a otra por un presunto delito contra el patrimonio, además de intervenir 4 motos y 6 motores.
Según han indicado a EFE fuentes del cuerpo, la investigación comenzó en julio del pasado año tras la inspección técnico-policial de una motocicleta cuyo número de bastidor no coincidía con el del motor que llevaba instalado.
La Unidad de Policía Judicial del Cuerpo comenzó a investigar cuál podría ser la procedencia de dicho motor y sobre todo dónde había sido instalado, y las pesquisas les llevaron a realizar una entrada y registro en un taller de Moratalaz en el que sospechaban que podía haber un total de 12 motocicletas sustraídas y 3 motores.
"Línea de negocio B"
La intervención policial se saldó con la detención de uno de los responsables por un delito contra el patrimonio, que ya ha sido puesto a disposición judicial, y la investigación sobre el otro presunto autor.
Este taller contaba -según han indicado fuentes de la investigación- con una 'línea de negocio B' al margen de su actividad legal mediante la que ofrecía recambios y piezas muy por debajo del precio de mercado habitual a aquellos clientes de confianza que podían mantener la discreción, aún a sabiendas de que se trataba de material robado.
Además, durante el registro los agentes intervinieron tres motocicletas y seis motores robados y una moto sobre la que pesaba una orden de embargo y precinto debido a una deuda impagada.
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