PARO SANITARIO
La Comunidad de Madrid cifra en 16,4 millones el impacto de las huelgas de médicos desde diciembre, con más de 10.000 cirugías y 215.000 consultas suspendidas
Los paros convocados por sindicatos como Amyts continuarán en junio con una nueva semana de huelga indefinida intermitente en la región
EP
La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 16,4 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre, con más de 10.470 cirugías y 215.344 consultas suspendidas.
En concreto, desde el departamento que dirige Fátima Matute han estimado en 16.456.119 euros el perjuicio causado durante las 25 jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. Un total de 26 días en seis meses en los que se ha suspendido con 10.470 cirugías, 215.344 consultas y 21.733 pruebas suspendidas.
Los paros continuarán el próximo mes de junio con una nueva semana de huelga indefinida intermitente, tras los llevados a cabo a mediados de febrero, marzo, abril y mayo. Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).
En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".
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