La Comunidad de Madrid estrenará el billete sencillo de Metro: se podrá pagar desde el 1 de junio con tarjeta bancaria en el torno

Metro de Madrid estrenará este próximo 1 de junio el pago directo con tarjeta bancaria en los tornos, una medida que agilizará el acceso al suburbano y facilitará los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado este lunes la iniciativa en la estación de Feria de Madrid de la Línea 8, uno de los puntos donde se han realizado las pruebas del nuevo sistema que lleva ya cinco años implantado en los autobuses urbanos y el verano pasado se instaló en los buses interurbanos.

La implantación coincidirá además con grandes eventos previstos para este año, como la visita del papa León XIV, del 6 al 9 de junio, o el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en septiembre.

Crédito o débito

Rodrigo ha explicado que los usuarios podrán pasar directamente por el torno utilizando tarjetas bancarias de crédito o débito, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología sin contacto ('contactless'), sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público.

Además, todas las estaciones incorporarán estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros.

La medida, financiada con fondos europeos NextGeneration, estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

Reducido a 1,5 euros

Para incentivar su uso las primeras semanas, el billete sencillo abonado con este método tendrá temporalmente un precio reducido y único de 1,5 euros.

El consejero ha precisado además que, en esta primera fase, estará disponible únicamente para la compra de billetes sencillos y seguirá siendo plenamente compatible con la Tarjeta de Transporte Público y el resto de los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

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Ello mejorará la experiencia de los usuarios, sobre todo de los turistas, al "reducir tiempos de espera, facilitar el acceso y evitar aglomeraciones en vestíbulos y máquinas de venta, especialmente en jornadas de elevada demanda”, ha remarcado el consejero.