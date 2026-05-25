TRANSPORTES
La Comunidad de Madrid estrenará el billete sencillo de Metro: se podrá pagar desde el 1 de junio con tarjeta bancaria en el torno
La medida, financiada con fondos europeos, busca mejorar la experiencia del usuario y reducir tiempos de espera, especialmente durante grandes eventos
Metro de Madrid estrenará este próximo 1 de junio el pago directo con tarjeta bancaria en los tornos, una medida que agilizará el acceso al suburbano y facilitará los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado este lunes la iniciativa en la estación de Feria de Madrid de la Línea 8, uno de los puntos donde se han realizado las pruebas del nuevo sistema que lleva ya cinco años implantado en los autobuses urbanos y el verano pasado se instaló en los buses interurbanos.
La implantación coincidirá además con grandes eventos previstos para este año, como la visita del papa León XIV, del 6 al 9 de junio, o el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en septiembre.
Crédito o débito
Rodrigo ha explicado que los usuarios podrán pasar directamente por el torno utilizando tarjetas bancarias de crédito o débito, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología sin contacto ('contactless'), sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público.
Además, todas las estaciones incorporarán estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros.
La medida, financiada con fondos europeos NextGeneration, estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.
Reducido a 1,5 euros
Para incentivar su uso las primeras semanas, el billete sencillo abonado con este método tendrá temporalmente un precio reducido y único de 1,5 euros.
El consejero ha precisado además que, en esta primera fase, estará disponible únicamente para la compra de billetes sencillos y seguirá siendo plenamente compatible con la Tarjeta de Transporte Público y el resto de los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).
Ello mejorará la experiencia de los usuarios, sobre todo de los turistas, al "reducir tiempos de espera, facilitar el acceso y evitar aglomeraciones en vestíbulos y máquinas de venta, especialmente en jornadas de elevada demanda”, ha remarcado el consejero.
- La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
- Se acerca el verano... y Ayuso anuncia que 'todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas
- Te voy a solucionar la vida porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando', Pablo Osorio sobre las claves para la PAU 2026 de biología
- El último de la fila se reencuentra con el público de Madrid 30 años después
- Carlos Navarro ‘El Yoyas’, el protagonista de la primera expulsión disciplinaria de ‘Gran Hermano’
- Las siete columnas del Manzanares que nunca fueron un elemento decorativo de Madrid: 'Lo que hay en su interior desvela por qué se crearon
- Cuenta atrás para la PAU 2026: la carrera con la nota de corte más alta de España está en Madrid y exige un 13,7
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo