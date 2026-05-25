'VACACIONES EN FAMILIA'
La Comunidad de Madrid abre el plazo para acoger a menores tutelados este verano
El programa Vacaciones en Familia permite estancias de hasta un mes y medio para niños y adolescentes de 7 a 17 años en centros de protección
EFE
La Comunidad de Madrid ofrece una nueva edición del programa Vacaciones en Familia, una iniciativa que permite acoger durante las vacaciones a menores tutelados de entre 7 y 17 años que residen en centros de protección de la región.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 8 de junio. Las personas podrán acoger a estos menores entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, en estancias que podrán prolongarse desde quince días hasta un mes y medio, indica el Gobierno regional en una nota.
Pueden participar matrimonios, parejas y personas solteras de más de 25 años que superen el proceso de selección del programa, que desarrolla la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad desde 2008.
Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a estos niños y adolescentes la oportunidad de disfrutar del verano conviviendo temporalmente con una familia madrileña.
El pasado año 74 niños y jóvenes de 19 centros de la región participaron en el programa, que en sus diecinueve años ha logrado una excelente acogida por parte de las familias y, tanto ellas como los responsables de las residencias y los menores han valorado la experiencia de forma "muy positiva".
Los interesados pueden llamar al 900 103 490 o escribir al correo electrónico preguntas.acogimiento@madrid.org. Para conocer más información sobre la normativa, documentación y requisitos, y presentar las solicitudes se puede consultar el siguiente enlace: https://sede.comunidad.madrid/prestacion-social/acogimiento-familiar-periodo-estival.
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