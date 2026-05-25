SUCESOS
Buscan a Izan C.R., un niño de 12 años desaparecido en Aranjuez desde hace una semana
El menor se "fugó" de un centro de menores tutelados de la Comunidad de Madrid en el que residía junto a dos hermanos, según fuentes de SOS Desaparecidos
Europa Press
Familiares, amigos, compañeros y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a Izan C.R., un menor de doce años desaparecido hace casi una semana, el pasado 19 de mayo, en la localidad madrileña de Aranjuez, según informa la organización SOS Desaparecidos.
Izan mide algo más de 1,50 metros, tiene complexión delgada, el pelo moreno y los ojos color castaño oscuro y se "fugó" de un centro en la localidad madrileña, según han detallado fuentes de la organización.
Al parecer, el niño desaparecido residía en un centro de menores tutelados de la Comunidad de Madrid en Aranjuez junto a otros dos hermanos, según informa 'ABC', que apunta a que Izan pudo haber sido secuestrado por su propia madre en 2021 sacándole de este centro.
Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero del niño se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112. O a los teléfonos de la asociación 649 952 957 y 644 712 806.
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