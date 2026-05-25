FUEGO EN LA COMUNIDAD
Los bomberos extinguen un incendio de 4.000 metros cuadrados de vegetación en la M-50 a la altura de Majadahonda
La rápida intervención de cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid evitó daños personales y afecciones al tráfico
EP
Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido este lunes un incendio de vegetación originado en una cuneta de la M-50, a la altura del kilómetro 79 en Majadahonda, según han informado fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid.
El fuego ha afectado a una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados de vegetación, si bien la rápida intervención de los efectivos desplazados ha permitido controlar y extinguir las llamas sin que se produjeran daños personales.
Asimismo, el incendio no ha provocado afecciones al tráfico rodado en la vía, una de las principales circunvalaciones de la región madrileña. Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de bomberos, que trabajaron para evitar la propagación del fuego a zonas colindantes.
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