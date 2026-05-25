Almeida viajará a Leipzig para acompañar al Rayo Vallecano en la final de la Conference: "Es una oportunidad histórica"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado este lunes que acudirá a Leipzig (Alemania) para estar presente en la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace, ya que "es una oportunidad histórica para el Rayo".

A tan sólo 48 horas de que se dispute esta final, Almeida ha dicho a los periodistas durante un acto que este miércoles estará en Leipzig, de donde piensa volver a Madrid con el trofeo de la Conference League: "me hace una enorme ilusión acompañar al Rayo", ha apuntado.

"Es una oportunidad histórica para el Rayo. Creo que toda la ciudad y todo el barrio de Vallecas sabe que es un momento que va a ser muy especial, que vamos a vivirlo ahí, que voy a estar ahí con la afición y con el equipo y que espero de verdad que lo puedan ganar porque nos darían una alegría inmensa a todos", ha subrayado.

57 partidos

La final de la Liga Conferencia del próximo miércoles contra el Crystal Palace será el partido número 57 de la temporada para el Rayo Vallecano, que llegará a Leipzig después de 25 victorias, 15 empates y 16 derrotas entre todas las competiciones, en las que marcó 79 goles y recibió 61 tantos.

Jugadores del Rayo. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Diez de esos triunfos corresponden al torneo continental, en el que ha disputado 14 duelos, previa incluida, con un empate, tres derrotas, 27 goles a favor y 12 en contra, hasta la final en la ciudad alemana. Ha sostenido su marco a cero en siete ocasiones en ese recorrido, en el que sólo se quedó una vez sin marcar.

En el global de la campaña, entre todas las competiciones, la cantidad de partidos imbatido aumenta a 19, con los doce conseguidos en LaLiga EA Sports, mientras que otros trece los terminó sin batir la portería contraria.

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Sus máximos goleadores de la temporada son Jorge de Frutos y Álvaro García, con doce dianas cada uno.