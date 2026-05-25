Así en la tierra como en el cielo: hasta 14.000 agentes velarán por la seguridad de la visita del Papa a Madrid

Madrid afrontará la visita del Papa León XIV con un dispositivo de seguridad “sin precedentes” en la historia del país. La Delegación del Gobierno en Madrid ha acogido este lunes la Junta de Seguridad previa a la estancia del pontífice en la capital, prevista entre el 6 y el 9 de junio, una reunión en la que se ha cerrado el despliegue coordinado entre administraciones para garantizar la seguridad durante las "96 horas y 40 minutos" que el Papa permanecerá en la ciudad.

"Todo está preparado" para asumir este "enorme desafío", ha asegurado el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, al término del encuentro. “Estamos trabajando duro, vamos bien y España va a lograr una vez más que esta visita sea un gran éxito”, ha afirmado en rueda de prensa, pese al "contexto complejo y preocupante" en el que se produce este viaje y los riesgos inherentes a un evento masivo de estas características, como el terrorismo, posibles actuaciones de grupos radicales y cualquier otra incidencia que pueda producirse.

El eje principal del operativo será la movilización de más de 10.300 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solo en Madrid, una cifra que Martín ha definido como “la mayor movilización policial de nuestra historia democrática”. De ellos, 9.700 procederán de la Policía Nacional y 625 de la Guardia Civil. A este despliegue se sumarán los 4.000 agentes de la Policía Municipal anunciados por el Ayuntamiento, lo que eleva el total a más de 14.000 policías en las calles de la capital durante los cuatro días de visita.

Martín ha comparado este dispositivo con el desplegado durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, que él mismo coordinó desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Según ha explicado, durante la visita del Papa habrá “varios centenares más” de efectivos policiales en las calles de Madrid que entonces, aunque ha subrayado que el reto no es solo numérico, sino también logístico y operativo por la concentración masiva de personas prevista.

Todo este ingente despliegue se coordinará desde un centro de mando instalado en la sede de la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad. En ese centro estarán integradas las principales instituciones implicadas en la seguridad de la visita: la Casa Real, el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de organismos que trabajan en materia de seguridad y emergencias en la región.

El delegado ha recordado además que España se encuentra actualmente en nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, una situación que está previsto mantener durante la visita del Papa. Según ha señalado, los servicios de información y de inteligencia trabajan para detectar cualquier posible amenaza que pueda evolucionar hacia una situación de riesgo. La combinación de la relevancia política y pastoral del pontífice, el contexto internacional y la movilización de cientos de miles de personas en la calle obliga, ha dicho, a reforzar las medidas habituales de vigilancia y prevención.

El operativo no se limitará a Madrid. Martín ha explicado que el esfuerzo de seguridad se extenderá durante toda la semana de estancia del Papa en España y alcanzará también a Cataluña, donde se coordinará con los Mossos d’Esquadra, y a Canarias. En conjunto, ha asegurado el delegado, la visita plantea unas condiciones que el país no había tenido que afrontar hasta ahora, aunque se ha mostrado convencido de que el Gobierno dispone de los recursos necesarios para dar la respuesta adecuada.

En este sentido, Martín ha subrayado la necesidad de mantener una coordinación “con la máxima intensidad” entre el Gobierno de España, el resto de administraciones públicas, los servicios de emergencia y el comité organizador de la visita. El delegado ha destacado que todas las instituciones están trabajando “con planificación, recursos e ideas claras” para que tanto la operativa como la logística y la seguridad del evento funcionen correctamente.

Preguntado por posibles protestas durante la visita, el delegado ha confirmado que, por el momento, la Delegación del Gobierno ha recibido únicamente la comunicación de una concentración contraria a la presencia del Papa. Está prevista para el domingo 7 por la tarde frente a la Nunciatura y, según Martín, ha sido promovida por sectores contrarios a la resignificación del Valle de Cuelgamuros. La entidad, ha apuntado, resolverá en las próximas horas la autorización correspondiente y prevé gestionar la convocatoria “con normalidad”.

La visita tendrá también un impacto importante en la movilidad de la capital. Martín ha pedido “comprensión”, “responsabilidad” y “paciencia” a la ciudadanía, y ha recomendado reducir los desplazamientos y utilizar preferentemente el transporte público, que contará con el refuerzo de Cercanías por la parte que compete al Gobierno. Para saber el coste real de todo este despliegue histórico habrá que esperar hasta que concluya la visita, cuando, según el delegado, deberá haber “transparencia absoluta” por parte de todas las administraciones. “Por parte del Gobierno de España, así será”, ha garantizado.