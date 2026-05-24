SUCESO EN MADRID
Un joven herido grave tras un apuñalamiento en la estación de Renfe de Puente Alcocer
La víctima presentaba varias heridas de arma blanca, al menos dos en la espalda, y fue trasladada estabilizada al hospital
Un joven de unos 20 años ha resultado herido grave este domingo de madrugada tras sufrir un ataque con arma blanca en la estación de Renfe de Puente Alcocer, en el distrito madrileño de Villaverde, según ha informado Emergencias Madrid.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso en torno a las 00:15 horas de este domingo y desplazaron hasta el lugar a efectivos de Samur-Protección Civil, que atendieron al joven herido.
Según Emergencias Madrid, la víctima presentaba varias heridas por arma blanca, al menos dos de ellas localizadas en la espalda. Tras ser estabilizado en el lugar, fue evacuado en estado grave a un centro hospitalario.
La Policía Municipal de Madrid escoltó al convoy sanitario para agilizar el traslado del herido al hospital. Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de la agresión.
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