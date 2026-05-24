Peñagrande estrena una zona verde de 25.300 metros cuadrados con 635 árboles y áreas deportivas

Los vecinos del barrio de Peñagrande, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, cuentan desde este mes de mayo con una nueva zona verde de más de 25.300 metros cuadrados en el ámbito de Joaquín Lorenzo. El espacio incorpora paseos, áreas estanciales y deportivas, además de 635 nuevos árboles y más de 36.400 arbustos.

Los trabajos, ejecutados por la Junta de Compensación del ámbito bajo la supervisión del Área de Obras y Equipamientos, han permitido crear una nueva zona verde que actúa como espacio de transición entre la zona residencial de Peñagrande y la M-30.

Nuevas zonas verdes en el ámbito de Joaquín Lorenzo, en Peñagrande. / Ayuntamiento de Madrid

El nuevo parque conecta con las áreas verdes ya existentes en los ámbitos de Miguel Aracil y Cantalejos, conformando un parque lineal de un kilómetro de longitud y 72.000 metros cuadrados de superficie.

La actuación se ha organizado en tres áreas diferenciadas: un parque urbano naturalizado en el sector norte, una vaguada coincidente con el antiguo cauce del arroyo de la Veguilla y una zona de encinar y pinar mediterráneo en el sector sur.

Paseos naturalizados y drenaje sostenible

En línea con el carácter naturalizado del espacio, los paseos y áreas estanciales cuentan con acabados de zahorra y arena. Además, en la zona del antiguo cauce se ha instalado una franja de grava y se han estabilizado los caminos para evitar arrastres en las áreas con mayor pendiente.

La actuación también ha incorporado un sistema de drenaje urbano sostenible que canaliza el agua no infiltrada hacia el antiguo cauce mediante cunetas vegetadas situadas en la base de los taludes, evitando así su vertido a la red de alcantarillado.

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Espacios deportivos y nuevo mobiliario

La nueva zona verde dispone de espacios destinados al uso deportivo con elementos de calistenia, equipamientos biosaludables y mesas de pimpón. En materia de jardinería, se han plantado 635 árboles y más de 36.400 arbustos sobre una superficie ajardinada de 9.207 metros cuadrados, además de 5.777 metros cuadrados de pradera natural. La intervención se completa con la instalación de una red de riego por goteo, alumbrado led de alta eficiencia energética y nuevo mobiliario urbano.