La torre de Santa Cruz, un mirador oculto a 60 metros sobre la Plaza Mayor de Madrid

Madrid conserva miradores que pasan desapercibidos a pocos metros de sus zonas más transitadas. Uno de ellos está en la torre de la parroquia de Santa Cruz, junto a la Plaza Mayor, desde donde las visitas guiadas permiten contemplar el centro de la capital a 60 metros de altura.

El recorrido incluye la subida de 264 escalones y ofrece una panorámica del entorno más monumental de la capital. Su diseño neomudéjar recuerda a la antigua torre de la iglesia original, conocida como "la atalaya de Madrid".

Un templo neogótico declarado BIC

La iglesia actual comenzó a construirse en 1889 bajo la dirección de Francisco de Cubas, marqués de Cubas. Las obras tuvieron que paralizarse por falta de recursos económicos y se retomaron en 1899 gracias a una suscripción popular. El templo se concluyó en 1902 y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982.

El edificio es de estilo neogótico, construido en ladrillo y piedra blanca de Colmenar. Su fachada principal presenta un arco apuntado, un frontón triangular rematado por una cruz, un relieve de Aniceto Marinas con la Apoteosis de la Cruz, un gran rosetón y un reloj.

Torre de la Parroquia de Santa Cruz. / PARROQUIA DE SANTA CRUZ

Capillas, carillón y devoción a San Judas Tadeo

En planta, la parroquia consta de una sola nave con ocho capillas laterales. En su interior destaca la pintura de la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva. En este templo tiene su sede canónica una hermandad filial de la onubense.

En diciembre de 1985 se inauguró el carillón de ocho campanas, donado por la fundación "Amigos de Madrid", que toca a las 9h de la mañana y a las 21h de la tarde el himno de la parroquia "Victoria, Tú Reinarás".

Celebración del Domingo de la Palabra 2025 en la parroquia de Santa Cruz de Madrid. / Parroquia de Santa Cruz

En el Altar Mayor se venera un trozo del leño de la cruz de Cristo, el Lignum Crucis, donado en 1962 por las hermanas del Cerro de los Ángeles en sustitución del desaparecido en 1936.

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Además, cada miércoles acuden numerosos fieles y devotos de San Judas Tadeo para venerar la imagen del Santo Apóstol, abogado de las causas difíciles y desesperadas.